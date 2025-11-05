Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Office de la protection du consommateur

M. Raphael Amabili-Rivet est nommé membre et président de l'Office de la protection du consommateur. M. Raphael Amabili-Rivet était membre et vice-président de cet office.

Mme Elyse Pepin-Laporte est nommée membre et vice-présidente, à compter du 17 novembre 2025, de l'Office de la protection du consommateur. Mme Pepin-Laporte est ex-directrice des relations avec les cabinets et de l'acquisition de talents au Bureau du premier ministre du Québec.

Régie des alcools, des courses et des jeux

Mme Isabelle Mignault est nommée, à compter du 17 novembre 2025, régisseuse et présidente de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Mme Mignault est sous-ministre associée au ministère de la Sécurité publique.

Accord de libre-échange canadien

MM. Pierre Bienvenu et Vincent Routhier ainsi que Mmes Annie Lespérance et Laurence Marquis sont nommés pour inscription sur la liste d'individus pouvant agir en qualité de membres d'un groupe spécial ainsi que sur la liste d'individus pouvant agir en qualité de membres d'un groupe spécial d'appel aux fins de l'Accord de libre-échange canadien.

Musée de la Civilisation

Mme Elisabeth Adidja Ntsama Owona est nommée membre indépendante du conseil d'administration du Musée de la Civilisation.

