AJUSTEMENT AU CONSEIL DES MINISTRES

QUÉBEC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, a procédé aujourd'hui à un ajustement au sein de son Conseil des ministres.

En plus de ses fonctions de ministre l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette assumera également les fonctions de ministre responsable de la région de la Montérégie.

« Je tiens à remercier Christine Fréchette d'avoir accepté ces nouvelles responsabilités. J'ai confiance qu'elle sera la personne désignée pour veiller aux intérêts des citoyens de la Montérégie. »

François Legault, premier du ministre du Québec

