Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 10 novembre 2025

QUÉBEC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 10 novembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Dévoilement de la vision économique du Québec en réponse au nouveau contexte mondial

Heure : 11 h 00 (pour des raisons logistiques, les médias devront arriver sur place dès 9 h 30 )

Lieu : Beauharnois

Mêlée de presse

Heure : 12 h 45

Lieu : Beauharnois

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette, par le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, et député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, par le ministre délégué au Développement économique régional et député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime, et député de Lévis, M. Bernard Drainville, par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et député de Montmorency, M. Jean-François Simard, ainsi que par le député de Beauharnois, M. Claude Reid.

