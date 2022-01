VANCOUVER, BC, le 24 janv. 2022 /CNW Telbec/ - À l'approche de la Journée Bell Cause pour la cause, le partenariat entre Bell et la Fondation Graham Boeckh a annoncé aujourd'hui un don de 1,5 million de dollars à la Fondation St. Paul's pour soutenir Foundry. L'organisme continuera ainsi de transformer les soins de santé mentale pour les jeunes en Colombie-Britannique et de partager des connaissances et des pratiques exemplaires dans tout le Canada. Le don contribuera à renforcer l'équipe de recherche de Foundry et son équipe d'application et d'échange des connaissances au cours des trois prochaines années. Ces équipes travailleront à améliorer les services sociaux et de santé intégrés pour les jeunes, leurs familles et leurs aidants en Colombie-Britannique et à soutenir d'autres initiatives émergentes de services intégrés pour les jeunes (SIJ) à travers le pays et au-delà.

Cette capacité accrue au sein des équipes de recherche et d'application et d'échange des connaissances de Foundry permettra à l'organisme de partager de mobiliser les résultats de la recherche, de même que les données et les enseignements tirés de ses 11 (bientôt 19) centres SIJ et de ses services virtuels, afin d'informer et d'améliorer en permanence les services destinés aux jeunes, à leurs familles et à leurs aidants.

Le financement du partenariat donnera également à Foundry une plus grande capacité pour continuer à soutenir les réseaux SIJ émergents, à partager les leçons apprises et à mobiliser les connaissances qui contribueront à améliorer l'accès à des soins intégrés de qualité et, en fin de compte, à améliorer les résultats pour tous les jeunes Canadiens.

Ce don fait partie de l' engagement de dix millions de dollars du partenariat entre Bell et la Fondation Graham Boeckh pour faire progresser les systèmes de soins intégrés pour la santé mentale des jeunes à travers le Canada grâce aux SIJ. Au total, Bell et la Fondation Graham Boeckh ont apporté un soutien philanthropique de plus de trois millions de dollars à la Fondation St. Paul's, contribuant ainsi à la création de l'initiative provinciale Foundry.

« Nous sommes très reconnaissants au partenariat entre Bell et la Fondation Graham Boeckh pour son soutien à long terme envers Foundry. À l'aube de sa septième année d'existence, Foundry se trouve à un moment charnière de son cycle de vie organisationnel, avec une occasion extraordinaire de transmettre et de partager ses découvertes et ses apprentissages au profit non seulement de son réseau de centres et de services virtuels, mais aussi à celui des nouveaux modèles de SIJ au Canada et à l'étranger. Ce don est essentiel pour nous rapprocher de notre vision de la transformation de la santé des jeunes et des services sociaux. Ensemble, nous aidons les jeunes, leurs familles et leurs aidants à vivre une belle vie. »

- Steve Mathias, directeur exécutif, Foundry

« Je suis incroyablement reconnaissant au partenariat entre Bell et la Fondation Graham Boeckh pour ce don. Il permettra à l'équipe de recherche de Foundry de continuer à être une entité réactive, flexible et dynamique, permettant aux jeunes de mettre rapidement des données probantes en pratique. Grâce à ce soutien, les efforts de recherche et d'échange de connaissances de Foundry ne seront pas seulement à la pointe du progrès, mais continueront à garantir la mise en place de partenariats significatifs, responsables et intentionnels aux côtés des jeunes, des familles et des collectivités en Colombie-Britannique. »

- Dan Nixon, spécialiste de l'engagement des jeunes, Foundry

« Le modèle Foundry fonctionne et, en tant que partenaire de Foundry et de l'organisation centrale de la ressource en santé Providence Health Care, notre objectif est depuis longtemps de le partager avec les jeunes du pays. Aujourd'hui, grâce à la Fondation Graham Boeckh et à Bell, les jeunes Canadiens n'ont plus à se sentir seuls. »

- Dick Vollet, président et chef de la direction, Fondation Saint-Paul's

« La Fondation Graham Boeckh est heureuse de soutenir Foundry par le biais de son partenariat avec Bell. Ce nouvel investissement permettra d'accroître la capacité de recherche de Foundry afin de placer les jeunes au centre de la recherche et de garantir que les services s'améliorent et s'adaptent en permanence pour offrir aux jeunes les soins qu'ils méritent. Nous sommes également heureux que cette contribution permette à Foundry de continuer à partager les leçons apprises et les pratiques exemplaires en matière de santé mentale des jeunes à travers le Canada. Cela permettra d'améliorer les résultats en matière de santé mentale non seulement pour les jeunes de la Colombie-Britannique, mais aussi pour ceux du reste du pays. »

- Ian Boeckh, président de la Fondation Graham Boeckh

« Nous sommes fiers d'appuyer Foundry tandis que l'organisme continue son important travail pour transformer l'offre de services et de soins en santé mentale aux jeunes en Colombie-Britannique. Le partenariat entre Bell et la Fondation Graham Boeckh vise à accélérer la prestation de services en santé mentale aux jeunes partout au pays par l'intermédiaire des services intégrés pour les jeunes. Nous sommes donc particulièrement ravis d'investir pour améliorer la capacité de Foundry à faire progresser la collaboration pancanadienne avec les réseaux SIJ d'un océan à l'autre, afin que plus de jeunes et leur famille puissent avoir accès à de tels services et bénéficier du soutien dont ils ont besoin. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

La Journée Bell Cause pour la cause est le 26 janvier : joignez-vous à la conversation!

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell versera cinq cents à des programmes canadiens de santé mentale pour chaque message texte, appel local ou interurbain, tweet ou vidéo TikTok admissible accompagné du mot-clic #BellCause, chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur Facebook , Instagram , LinkedIn , Pinterest , Snapchat, TikTok , Twitter et YouTube , et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause sur Facebook ou du filtre de réalité augmentée sur Snapchat. Sans aucuns frais pour les participants autres que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services Internet ou de téléphonie.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il s'inscrit dans l'initiative Mieux pour tous . Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 300 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

À propos de Foundry

Foundry est un réseau en pleine évolution de centre de services intégrés destinés aux jeunes de 12 à 24 ans et à leurs aidants naturels, fondé sur la communauté et axé sur le partenariat. Les services sont offerts dans les communautés d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique ainsi qu'au moyen de soins virtuels. Notre mission est de transformer la façon dont les jeunes et leurs familles trouvent les ressources et le soutien dont ils ont besoin, tant en ligne que dans leurs communautés. Notre mission est d'aider les jeunes à vivre une belle vie. Foundry élimine les obstacles et améliore les soins pour les jeunes en jumelant les services principaux et de santé mentale, le soutien en matière de dépendance, le soutien par les pairs pour les familles et les amis et des services sociaux. Il est ainsi possible d'intervenir rapidement et d'offrir des soins précoces sans heurts grâce à une approche intégrée et personnalisée. Pour en savoir plus, consultez foundrybc.ca .

À propos de la Fondation St. Paul's

La Fondation St. Paul's recueille des fonds pour offrir des soins compatissants et inspirants dans les 17 sites de soins de santé Providence Health Care en Colombie-Britannique, y compris l'hôpital St-Paul's. Les fonds amassés permettent de faire passer les patients et les résidents en premier grâce à une approche de collaboration intégrée qui comprend les meilleurs soins cliniques, des programmes de recherche de classe mondiale et l'éducation. Aidée par du financement et des partenariats stratégiques, la Fondation soutient la Providence Health Care, un membre fondateur des supergrappes des technologies numériques du Canada, en poursuivant sa longue histoire d'innovation, de recherche avant-gardiste et de progrès en matière de soins pour les habitants de la Colombie-Britannique et au-delà. Pour en savoir plus, visitez le helpstpauls.com.

À propos de la Fondation Graham Boeckh

La Fondation Graham Boeckh est une fondation familiale privée qui vise à accélérer les changements transformationnels dans le secteur de la santé mentale au Canada et au-delà afin d'améliorer les résultats pour les patients aux prises avec une maladie mentale ou qui risquent de l'être. Pendant près de 10 ans, la Fondation Graham Boeckh s'est engagée à développer les SIJ partout au pays. Pour en savoir plus, rendez-vous au grahamboeckhfoundation.org/fr/ .

Questions des médias

Foundry/la Fondation St. Paul's

Vivian Dang

[email protected]

@foundrybc

Bell

Jacqueline Michelis

[email protected]

@Bell_Cause

@Bell_Nouvelles

SOURCE Bell Canada