TORONTO, le 22 juin 2023 /CNW/ - Le National Institute on Ageing (NIA) est fier d'annoncer un nouveau partenariat de recherche avec la Sun Life qui aura pour but de cerner les obstacles à la sécurité financière des aînés au Canada et de trouver des solutions pour les surmonter.

Grâce à l'engagement de la Sun Life à verser 300 000 $ sur trois ans, le NIA effectuera des recherches sur certains des principaux problèmes liés aux finances, à la santé et à la santé mentale auxquels sont aux prises les aînés canadiens. Les recherches porteront sur les personnes résidant dans les établissements de soins de longue durée (SLD) et sur les défis qui empêchent certains participants ayant cotisé à un régime de retraite d'accéder à l'épargne qui leur revient.

Les systèmes de soins de santé et de soutien au Canada n'ont pas suivi le rythme rapide du vieillissement de la population. Les dernières données de Statistique Canada indiquent que les aînés du Canada de 65 ans et plus représentent 19 % de la population et que les soins qui leur sont prodigués comptent pour près de la moitié de toutes les dépenses en santé. De plus, les coûts des services de soins de longue durée augmentent de façon spectaculaire, autant dans les établissements de SLD financés par l'État que pour les soins à domicile.

« Les dernières estimations montrent que les gouvernements au Canada dépensent 38 milliards de dollars en services de SLD, et la demande ne cesse d'augmenter », déclare Alyssa Brierley, directrice générale du NIA. « À mesure que notre population vieillit, il est impératif de mener des recherches sur les solutions de financement privées et publiques pour les SLD, ainsi que sur leur faisabilité et leur incidence. »

Le partenariat entre le NIA et la Sun Life portera également sur le problème croissant des « participants manquants ». Au fil des ans, certains gestionnaires de régime perdent les coordonnées de leurs participants en raison d'un déménagement, d'un changement de banque, d'un décès ou d'autres causes. Il est donc possible que ces derniers ne reçoivent plus leurs rentes ni des renseignements importants au sujet de leurs prestations de retraite. Des millions de dollars en fonds de retraite demeurent ainsi inutilisés. Le fait que de nombreux Canadiens occupent plusieurs emplois et accumulent de l'épargne-retraite dans différents régimes au cours de leur vie augmente leurs risques de devenir un participant manquant.

« C'est un énorme problème au Canada. Dans tout le pays, plus de 196 millions de dollars en actifs de régime de retraite demeurent non réclamés. Cet argent durement gagné appartient aux Canadiens et ils méritent de le récupérer », affirme Eric Monteiro, vice-président principal, Régimes collectifs de retraite à la Sun Life. « Le Canada n'a pas de système universel pour régler ce problème. Aider les Canadiens à récupérer leur argent constitue une grande préoccupation, et nous sommes déterminés à trouver des solutions. »

Dans le cadre de cette collaboration, le NIA est également heureux d'accueillir Brent Simmons, vice-président principal et chef, Solutions prestations déterminées de la Sun Life au sein de son comité consultatif.

« M. Simmons et son équipe aident certains des plus importants employeurs du Canada à gérer les risques liés à leurs régimes de retraite à prestations déterminées grâce à des solutions novatrices et personnalisées », ajoute Mme Brierley. « Le NIA souhaite la bienvenue à M. Simmons et est enthousiaste à l'idée de collaborer à l'amélioration de la sécurité financière des Canadiens. »

Les projets de recherche menés dans le cadre du partenariat entre le NIA et la Sun Life débuteront dans les prochaines semaines et les résultats seront présentés tout au long de leur déroulement. Ils porteront sur les régimes de retraite à prestations déterminées.

Dans le cadre de sa stratégie de durabilité, la Sun Life accroît la sécurité financière par des mesures axées sur la sensibilisation, l'accès et la protection des intérêts. Pour en savoir davantage sur les efforts de l'entreprise à ce chapitre, rendez-vous à sunlife.com/fr/sustainability/.

À propos du National Institute on Ageing

Le National Institute on Ageing est un groupe de réflexion de l'Université métropolitaine de Toronto (anciennement l'Université Ryerson) qui s'intéresse aux réalités de la population vieillissante du Canada. Suivez-nous sur Twitter, @NIAgeing , et appuyez notre demande en faveur de la création d'une stratégie nationale pour les personnes âgées : @NSS_Now .

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2023, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,36 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

