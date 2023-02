OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN TRADITIONNEL NON CÉDÉ, ON, le 22 févr. 2023 /CNW/ -Lorsque vous faites une demande de financement ou de soutien aux entreprises, il peut être difficile de se connecter à tous les programmes, demandes de financement, ministères et agences du gouvernement du Canada. Cela peut être encore plus difficile si vous faites partie d'une petite équipe ou si vous n'avez encore jamais travaillé avec l'un d'entre eux.

Pour faciliter les choses aux entreprises, organisations et communautés autochtones, un nouveau service est maintenant offert par l'intermédiaire de Services aux Autochtones Canada : le Navigateur pour les entreprises autochtones.

Ce nouveau service consiste en un guichet unique qui relie les organisations et les entreprises autochtones aux services et aux programmes de différents ministères du gouvernement du Canada.

Pour accéder au service de ce guichet unique, le demandeur peut simplement envoyer un courriel à [email protected] en incluant ses coordonnées et le type d'aide dont il a besoin, et un représentant répondra et l'aidera à contacter le service ou le programme approprié.

Les ministères qui participent à ce nouveau service sont les suivants :

Agence canadienne de développement économique du Nord

Agence de promotion économique du Canada atlantique

Agence d'évaluation d'impact du Canada

Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l' Ontario

l' Agriculture et Agroalimentaire Canada

Défense nationale

Développement économique Canada pour le Pacifique

Développement économique Canada pour les Prairies

Développement économique Canada pour les régions du Québec

Emploi et Développement social Canada

Environnement et Changement climatique Canada

Femmes et Égalité des genres Canada

Initiative fédérale de développement économique pour le Nord de l' Ontario

l' Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Parcs Canada

Pêches et Océans Canada

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Ressources naturelles Canada

Santé Canada

Services publics et Approvisionnement Canada

Transports Canada

Dans le cadre de son développement et de sa mise à l'essai, le Navigateur pour les entreprises autochtones a récemment été utilisé par une entreprise touristique des Premières Nations au Québec qui cherchait à trouver un programme qui appuie financièrement des travaux de rénovation. Le Navigateur a réussi à la mettre en contact avec Développement économique Canada pour les régions du Québec (DECQ) et l'entreprise a obtenu un soutien financier pour son projet.

En mettant les entreprises et les organisations autochtones en contact avec les services et les programmes qui leur conviennent, tout en rendant plus accessibles les divers services du gouvernement du Canada, nous contribuerons à renforcer leurs options de développement économique et à susciter de multiples occasions d'affaires.

Citations

« Le Navigateur pour les entreprises autochtones est un nouveau service maintenant offert qui consiste en un guichet unique pour aider les entreprises et les organismes autochtones à entrer en contact avec plus de 20 ministères et agences du gouvernement du Canada. Par l'intermédiaire de Services aux Autochtones Canada, le demandeur peut simplement envoyer un courriel à [email protected] avec ses coordonnées et le type d'aide dont il a besoin, et un représentant répondra et l'aidera à contacter le service ou le programme approprié. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

