Pour travailler au Canada ou bénéficier de programmes et de prestations, vous avez besoin d'un numéro d'assurance sociale

GATINEAU, QC, le 29 août 2024 /CNW/ - Le numéro d'assurance sociale (NAS) à neuf chiffres est essentiel pour travailler au Canada et pour bénéficier des programmes et des services du gouvernement du Canada. Chaque année, Emploi et Développement social Canada (EDSC) et Service Canada connaissent une hausse des demandes de NAS, particulièrement au moment où les étudiants étrangers arrivent pour la rentrée scolaire des semestres d'automne et d'hiver. Voici certaines améliorations qu'EDSC et Service Canada ont mises en place pour améliorer l'expérience client avec les demandes de NAS ainsi qu'un aperçu de ce que nous réserve l'avenir.

Le NAS en ligne : une transformation radicale de l'accès aux services essentiels

Les Canadiens s'attendent à ce que les services que leur offre le gouvernement fonctionnent pour eux et à pouvoir accéder aux services essentiels le plus aisément possible. Le gouvernement du Canada a considérablement amélioré le processus de demande de NAS, éliminant ainsi le besoin de faire la file dans les bureaux de Service Canada et réduisant de moitié les délais de traitement. Grâce au système de demande en ligne, les clients peuvent présenter une demande de NAS dans le confort de leur foyer et recevoir leur NAS dans les cinq jours ouvrables, lorsque la demande est accompagnée de tous les documents requis. Il s'agit d'une amélioration par rapport à la norme précédente de dix jours ouvrables. Une fois que les clients reçoivent leur NAS, celui-ci est affiché dans le portail Mon dossier Service Canada.

Cette approche de prestation de service axée sur le numérique permet de traiter les demandes en ligne rapidement et en toute sécurité. Cette amélioration permet d'épargner du temps et de servir les clients en tout temps.

Servir les gens là où ils se trouvent : cliniques de NAS

La demande de NAS est plus élevée pendant certaines périodes et à certains endroits précis, notamment dans les bureaux de Service Canada qui accueillent un nombre considérable d'étudiants postsecondaires au début des semestres d'automne et d'hiver. Afin de mieux gérer cette augmentation des demandes, EDSC et Service Canada collaborent avec des organismes communautaires, ainsi que d'autres partenaires qui accueillent les nouveaux Canadiens, afin d'offrir des cliniques conviviales et localisées de façon stratégique dans le but d'offrir du soutien en personne aux gens qui ont besoin d'aide pour présenter leur demande de NAS.

Cette initiative témoigne de l'engagement de Service Canada à servir les clients là où ils se trouvent et à ne laisser personne pour compte. Ainsi, pour les étudiants étrangers et les nouveaux arrivants, cela signifie d'avoir un accès direct aux services dont ils ont besoin dès leur arrivée au Canada.

Innovation future : NAS à l'entrée



Le gouvernement du Canada a comme projet de mettre en œuvre une initiative avant-gardiste nommée NAS à l'entrée, qui vise à combiner les demandes de NAS et de permis de travail. Cette initiative viendra simplifier davantage le processus, réduira les temps d'attente et réduira au minimum le besoin de se rendre dans les bureaux de Service Canada. Alors que nous continuons d'innover et de moderniser nos services, nous sommes résolus à faciliter l'accès rapide et sécuritaire des Canadiens et des nouveaux arrivants aux services essentiels. On estime que cette mesure pourrait à elle seule réduire jusqu'à 50 % des visites en personne dans les bureaux de Service Canada les plus achalandés.

Citation

« Le gouvernement du Canada doit continuer de répondre aux besoins et aux attentes des Canadiens au moment où ils souhaitent accéder à ses services. Nous sommes à l'écoute des Canadiens, des agents de Service Canada et des nouveaux arrivants; c'est la raison pour laquelle nous mettons en œuvre de nouvelles solutions numériques et que nous rencontrons les Canadiens là où ils se trouvent, dans leur communauté, après avoir déterminé l'endroit optimal où ils peuvent être le mieux servis. L'accès aux services ne devrait pas être une énigme à résoudre, mais plutôt une expérience de service à la clientèle harmonieuse, qui se déroule dans le respect des Canadiens et de leur temps précieux. C'est pourquoi nous concrétisons des initiatives comme le NAS en ligne ».

- Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech

Les faits en bref

Au cours de l'exercice 2023-2024, parmi les 2 897 218 transactions liées au NAS (p. ex., mise à jour d'un dossier de NAS existant ou demande de nouveau NAS), les nouveaux arrivants, comme les étudiants étrangers et les résidents temporaires ou permanents, représentaient 74,2 % du nombre total de clients.

Le processus de traitement des demandes en ligne aide à réduire les temps d'attention dans les Centres Service Canada et au téléphone.

Il est aussi possible de présenter une demande par la poste ou en personne dans l'un des quelque 300 Centres Service Canada partout au pays.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Teodor Gaspar, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Services aux citoyens, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]