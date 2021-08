Les deux médecins montréalais font don de 258 eaux-fortes, estampes et gravures sur bois hollandaises et flamandes des 16e et 17 e siècles au bénéfice de tous les Canadiens. La collection d'estampes Meakins-McClaran, qui compte plus de 450 œuvres, s'étend sur plus de 500 ans, du 15e au 20e siècle, et a été patiemment constituée au cours de quatre décennies à la suite d'un après-midi passé dans une salle remplie d'estampes de Camille Pissarro au Grand Palais à Paris. À l'heure actuelle, il s'agit de la plus grande collection privée d'estampes d'Europe du Nord au Canada.

Une grande sélection de ces estampes est actuellement présentée dans l'exposition Le cosmos des collectionneurs. La collection d'estampes Meakins-McClaran, organisée par le Musée des beaux-arts du Canada et présentée au Musée jusqu'au 14 novembre 2021. L'exposition comprend sept estampes de Rembrandt, l'un des graveurs les plus accomplis de tous les temps.

« Le don généreux du Dr Jonathan Meakins et de la Dre Jacqueline McClaran est inestimable et nous leur en sommes très reconnaissants au nom de tous les Canadiens et des générations futures. La majeure partie de la collection était conservée dans des boîtes d'archives au domicile des docteurs Meakins et McClaran et n'était visible que sur invitation spéciale. Maintenant, tous ces trésors sont partagés avec un large public canadien ici, au Musée des beaux-arts du Canada », a déclaré Sasha Suda, Ph. D., directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada.

« La constitution de cette collection a été une aventure de quarante ans -- un voyage de découverte. Nos acquisitions représentaient bien plus que de simples images sur des feuilles de papier. Chacune d'entre elles nous a donné accès à la culture et aux mœurs du XVIIe siècle et à bien plus encore. C'est un plaisir pour nous de les partager avec le public », ont déclaré le Dr Jonathan Meakins et la Dre Jacqueline McClaran.

L'exposition

Le cosmos des collectionneurs. La collection d'estampes Meakins-McClaran offre un aperçu de la richesse de la collection et du soin particulier que les deux collectionneurs ont apporté à la sélection de chaque œuvre au fil des ans. L'exposition présente 232 œuvres sélectionnées par la commissaire de l'exposition, Erika Dolphin, Ph. D., conservatrice principale par intérim des estampes et des dessins au Musée des beaux-arts du Canada.

L'exposition se concentre sur le point fort de la collection, les paysages et les scènes de genre hollandais et flamands des 16e et 17e siècles, y compris les gravures de Rembrandt. Toutefois, elle met également en évidence l'ampleur de la collection, avec des œuvres d'importants graveurs de l'Europe du Nord, comme Albrecht Dürer, Pieter Brueghel et Jacob van Ruisdael, ainsi que d'artistes du 19e siècle, dont Jean-François Millet et James McNeill Whistler, et d'artistes modernes, comme Alex Colville, Pablo Picasso et Jean-Paul Riopelle. Ce qui les relie tous, c'est une fascination pour les possibilités créatives de la ligne gravée, le jeu de la lumière et de l'obscurité, ainsi qu'un intérêt pour la nature et le monde des idées. Les visiteurs verront, par exemple, Le poète, v. 1620-1621, de Jusepe de Ribera, qui incarne des valeurs importantes pour le Dr Meakins et la Drr McClaran, à savoir trouver le temps pour la réflexion et l'importance des arts dans la vie.

"L'exposition présente de merveilleux joyaux de la collection Meakins-McClaran. Les œuvres abordent des thèmes sur la vie, l'univers et le monde dans lequel nous vivons. Il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste pour apprécier le large éventail de sujets intemporels abordés dans cette exposition. Il suffit d'un peu de curiosité et de temps pour examiner les œuvres. J'espère que nos visiteurs seront émus par ce qu'ils verront", a déclaré Erika Dolphin, Ph. D., commissaire de l'exposition Le cosmos des collectionneurs. La collection d'estampes Meakins-McClaran, et conservatrice principale par intérim des estampes et des dessins au Musée des beaux-arts du Canada.

L'intérêt des deux collectionneurs pour la nature constitue un fort courant sous-jacent de la collection, que l'on retrouve non seulement dans les représentations colorées d'animaux du naturaliste John James Audubon, célèbre pour ses Oiseaux d'Amérique, mais aussi dans les paysages d'Europe du Nord qui occupent une place de choix dans la collection et dans l'exposition. L'exposition présente des paysages anciens de vastes panoramas largement imaginaires, un genre perfectionné par Pieter Bruegel, ainsi que des exemples plus tardifs du 17e siècle qui montrent des vues plus réalistes des plaines, villes et villages néerlandais. Parmi les nombreux exemples, citons Les pêcheurs à la ligne, vers 1647, une gravure d'Adriaen van Ostade, et Les trois chênes, 1649, une gravure de Jacob van Ruisdael.

La collection comprend également un certain nombre d'œuvres allégoriques, notamment plusieurs œuvres de l'artiste et graveur polyvalent Hendrick Goltzius, qui travaillait à la fin du 16e siècle. Ces gravures tentent de rendre visibles et compréhensibles des notions abstraites sur la nature du temps, la vie et la mort, le mythe, la religion, la science, la connaissance et la configuration de l'univers. Dans Les quatre éléments, 1588, par exemple, les visiteurs de l'exposition peuvent s'amuser à trouver et identifier la Terre, l'Air, l'Eau et le Feu personnifiés comme des dieux anciens. D'autres exemples sont ancrés dans une réalité plus terrestre de la vie hollandaise contemporaine, comme le montre une série d'estampes des quatre moments de la journée, également de Goltzius, qui illustrent les activités ménagères quotidiennes alors que le temps était régi par le soleil et les étoiles. Nous voyons ici une lueur d'un penchant nord-européen pour le sujet de la vie quotidienne. L'exposition comprend un certain nombre de scènes de genre, en particulier celles à caractère humoristique qui se délectent des pitreries et des manies des paysans et villageois.

Aucune collection d'estampes néerlandaises ne serait complète sans Rembrandt, l'un des graveurs les plus talentueux de tous les temps. Les collectionneurs en possèdent neuf, dont sept sont présentées dans l'exposition (les deux autres sont présentées dans Rembrandt à Amsterdam : Créativité et concurrence). Rembrandt excellait dans l'art de capter l'émotion par le geste et d'évoquer une ambiance palpable par la manipulation subtile de la lumière et de l'obscurité, comme la montre de façon éclatante Le Christ et la Samaritaine, 1657-1658.

Rencontre avec les collectionneurs

Dans un entretien récent avec la directrice générale du MBAC, Sasha Suda, Ph. D., les docteurs Jonathan Meakins et Jacqueline McClaran parlent de l'exposition et de leur passion pour le collectionnement d'estampes. À regarder en ligne ici.

À lire

Le Magazine MBAC propose l'article Entre le paradis et la terre. Estampes de la collection Meakins-McClaran, de la commissaire de l'exposition, Erika Dolphin, Ph. D. À lire en ligne ici.

Catalogue

Un catalogue richement illustré accompagne l'exposition Le cosmos des collectionneurs. La collection d'estampes Meakins-McClaran. Il comprend un essai de la commissaire de l'exposition, Erika Dolphin, Ph. D. et un essai du Dr Meakins qui raconte l'histoire de la collection. En vente au prix de 40 $ à la Boutique du Musée et en ligne à AchatsMBAC.ca.

Billets

Les billets doivent être achetés en ligne. L'entrée à l'exposition Le cosmos des collectionneurs. La collection d'estampes Meakins-McClaran est gratuite avec l'achat d'un billet d'entrée générale (avec entrée à Rembrandt à Amsterdam. Créativité et concurrence OU sans entrée à cette dernière), qui donne également accès à la collection nationale. En vente ici.

Les Membres peuvent réserver leurs billets gratuits ici.

Au sujet du Musée des beaux-arts du Canada

Renseignements: Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada; Denise Siele, Gestionnaire principale, Communications, Musée des beaux-arts du Canada

