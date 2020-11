OTTAWA, le 7 nov. 2020 /CNW/ - C'est avec tristesse que le Musée des beaux-arts du Canada a appris le décès d'Anne-Marie Applin, membre de son conseil d'administration, survenu le mardi 3 novembre 2020 à Toronto.

Anne-Marie s'est d'abord jointe au Musée des beaux-arts du Canada en décembre 2017 à titre de vice-présidente du conseil d'administration. Elle avait été nommée par la ministre du Patrimoine canadien d'alors, Mélanie Joly. Son expertise en marketing, communication et image de marque faisait d'Anne-Marie une administratrice recherchée. Au cours des 25 dernières années, elle a d'ailleurs assumé des rôles de leader au sein de nombreux conseils. Parmi eux, on compte ceux de l'Empire Club of Canada, de l'Office national du film du Canada, de La Fondation nationale des réalisations autochtones (aujourd'hui la FNRA) et de l'Orchestre et du Chœur de chambre baroques Tafelmusik, pour n'en nommer que quelques-uns. En 1997, elle était mise en nomination pour le prix torontois « Women Who Make a Difference ». Anne-Marie a également été récipiendaire à la fois de la Médaille du jubilé de diamant (60 ans de règne) et du jubilé d'or (50 ans de règne) de Sa Majesté la reine Elizabeth II en reconnaissance de sa contribution importante à ses concitoyens, à la collectivité et au Canada.

« Anne-Marie était une femme exceptionnelle et accomplie, qui apportait une passion et une solide éthique de travail à tout ce qu'elle réalisait. En plus d'avoir fondé sa propre entreprise de marketing, elle a démontré, au sein des nombreux conseils où elle a siégé, un intérêt et des compétences dans une vaste gamme de domaines, allant des arts et de la finance à la planification de projets, en passant par l'éducation, les soins de santé et les affaires gouvernementales. Elle était également une grande admiratrice de toute l'équipe du Musée et ses efforts pour sensibiliser le public aux arts visuels au Canada. Au nom des membres du conseil d'administration, j'aimerais exprimer à quel point nous la regretterons. » - Françoise Lyon, présidente du conseil d'administration du Musée des beaux-arts du Canada

« C'est avec grande tristesse que j'ai appris le décès d'Anne-Marie. Elle était une source d'inspiration pour le Musée et elle soutenait profondément notre travail. Non seulement Anne-Marie était une fervente alliée des femmes occupant des postes de direction, mais aussi la mère de deux femmes extraordinaires, Kate et Stephanie. Nous sommes de tout cœur avec elles et avec la famille élargie d'Anne-Marie et ses amis en ces jours difficiles. » - Sasha Suda, directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus importante collection d'œuvres d'art ancien et actuel canadien au monde. En outre, il réunit la plus prestigieuse collection d'art européen du XIVe au XXIe siècles au Canada, d'importantes œuvres d'art indigène, américain et asiatique ainsi qu'une collection mondialement réputée d'estampes, de dessins et de photographies. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé sur la scène culturelle canadienne depuis plus d'un siècle. L'une de ses principales missions consiste à accroître l'accès à l'excellence en matière d'œuvres d'art pour tous les Canadiens. Pour en savoir davantage, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et YouTube.

