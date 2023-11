L'ancienne sous-directrice et commissaire en chef de la Galerie d'art d'Ottawa, Catherine Sinclair, se joindra au Musée le 4 décembre 2023

OTTAWA, ON, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) a annoncé aujourd'hui, après avoir mené une recherche exhaustive, la nomination de Catherine Sinclair à titre de directrice des expositions, de la conservation et de la production. Mme Sinclair supervisera la vision stratégique, l'élaboration et la mise en œuvre des expositions itinérantes et à Ottawa du MBAC, les installations de collection et les services de soutien. Elle se joindra au Musée le 4 décembre 2023. Mme Sinclair mettra à contribution, entre autres, ses 18 années d'expérience à la Galerie d'art d'Ottawa, notamment à titre de sous-directrice et de commissaire en chef.

Le Musée des beaux-arts du Canada a annoncé aujourd’hui la nomination de Catherine Sinclair à titre de directrice des expositions, de la conservation et de la production. Photo : avec l’autorisation de la Galerie d’art d’Ottawa et André Razon. (Groupe CNW/Musée des beaux-arts du Canada)

« Catherine est la candidate idéale pour renforcer notre vision grâce à nos expositions et nous sommes ravis de l'accueillir au sein de l'équipe du Musée », a déclaré Jean-François Bélisle, directeur général du MBAC. « Elle apporte une vaste expérience, qui combine parfaitement des expériences reconnues dans les domaines de la conservation et de la gestion. Son approche réfléchie sur le plan professionnel sera sans aucun doute un atout pour nous. »

Plus précisément, Catherine Sinclair supervisera la planification et la gestion des expositions, les efforts de conservation et de restauration, ainsi que les services techniques connexes. Elle travaillera en étroite collaboration avec Jonathan Shaughnessy, directeur des Initiatives curatoriales, pour présenter des expositions enrichissantes aux Canadiennes et Canadiens à Ottawa et d'un bout à l'autre du pays.

« Je suis ravie de me joindre au Musée. J'ai hâte d'apprendre de ses professionnels remplis de talent tout en apportant mon expérience de collaboration avec des artistes, des membres de la collectivité et des amateurs d'art pour créer des expositions significatives et des collections pertinentes », a ajouté Catherine Sinclair. « J'ai hâte de travailler collectivement, au sein d'équipes réunissant des représentants de divers départements, pour mobiliser efficacement les ressources artistiques incroyables dont nous disposons afin de permettre aux artistes et aux collectivités de partout au pays d'être inclus, représentés, fiers et inspirés par notre collection nationale et nos expositions évocatrices. »

À propos de Catherine Sinclair

En tant que sous-directrice et commissaire en chef à la Galerie d'art d'Ottawa (GAO), Catherine supervisait trois départements : Apprentissage et engagement, Collections et Conservation. À l'emploi de la GAO depuis 2006, son travail de commissaire comprend plus de 50 expositions, dont plusieurs ont soutenu des pratiques artistiques régionales grâce à leur contextualisation au sein du discours artistique national et international. Parmi les expositions individuelles et collectives marquantes, mentionnons Être entre les formes - Une rétrospective de Norman Takeuchi (2023, co-commissaire), ainsi qu'Alma : la vie et l'œuvre d'Alma Duncan (1917-2004) (co-commissaire, 2014-2016), une exposition financée par Patrimoine canadien et qui a fait le tour de la province. Elle a présenté des exposés au congrès de l'Association d'art des universités du Canada (AAUC) et à l'Association ontarienne des galeries d'art (AOGA, dorénavant Galeries Ontario Galleries). Elle a publié des articles dans The Journal of Curatorial Studies (2018, co-autrice) et esse arts + opinions (2019), en plus d'être bénéficiaire du programme Engagement Program for International Curators de l'Association of Art Museum Curators (AAMC) (2017-2019 et 2021-2022).

À propos du Musée des beaux-arts du Canada Ankosé -- Tout est relié -- Everything is Connected

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans.

