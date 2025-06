Les six finalistes du prix en arts visuels contemporains le plus établi au Canada

OTTAWA, ON, le 3 juin 2025 /CNW/ - Six des artistes visuels contemporains parmi les plus fascinant.e.s au pays ont été retenus pour la courte liste du Prix Sobey pour les arts 2025, le prix en arts visuels contemporains le plus établi au Canada depuis 2002. Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la Fondation Sobey pour les arts (FSA) sont heureux de dévoiler leurs noms aujourd'hui :

Tarralik Duffy pour la région circumpolaire. Artiste multidisciplinaire et designer de Salliq, au Nunavut, Duffy intègre le dessin, la photographie, la sculpture, les textiles, l'estampe et les matériaux récupérés à ses œuvres axées sur la culture inuit contemporaine et la culture pop.

Tania Willard pour la région du Pacifique. Artiste mixte secwépemc et allochtone, Willard utilise l'art nature comme un acte de résurgence autochtone à travers des projets de collaboration comme la BUSH Gallery et la revitalisation de la langue dans les communautés secwépemc.

Chukwudubem Ukaigwe pour la région des Prairies. Né au Nigéria, Ukaigwe est artiste, commissaire et écrivain dont l'œuvre est influencée par la musique expérimentale, la littérature, l'histoire et le futurisme. Il participe à la création d'environnements audiovisuels immersifs axés sur le clivage sujet-objet et la fracturation du temps et de la relativité.

Sandra Brewster pour la région de l'Ontario. Fille de parents guyanais, Brewster est une artiste canadienne installée à Toronto. Sa pratique reflète un sens de l'identité à strates multiples, né d'une collision entre lieu et temps.

Swapnaa Tamhane pour la région du Québec. Les réalisations de Swapnaa Tamhane font appel à des matériaux comme le coton et le jute, pour mener à la fabrication de papier artisanal, à des recherches dans les archives et à des installations textiles. Elle collabore étroitement avec des artisans du Gujarat, en Inde, dans un processus de transmission de connaissances.

Hangama Amiri pour la région de l'Atlantique. Amiri travaille principalement les textiles, examinant les notions de chez soi et la façon dont le genre, les normes sociales et les conflits géopolitiques affectent la vie quotidienne des femmes en Afghanistan et dans la diaspora. La tendance figurative dans ses créations reflète son intérêt pour le pouvoir de la représentation, particulièrement à partir d'objets de tous les jours, notamment les passeports, les vases et les cartes postales de célébrités.

« Au nom de la Fondation Sobey pour les arts, j'adresse mes plus sincères félicitations aux six artistes exceptionnel.le.s de la courte liste du Prix Sobey pour les arts de cette année. Nous sommes extrêmement fiers d'appuyer leurs remarquables réalisations et nous nous réjouissons à l'idée de célébrer leur contribution continue au milieu des arts visuels contemporains du Canada au cours des prochains mois », a déclaré Rob Sobey, président de la Fondation Sobey pour les arts.

« Félicitations aux six finalistes remarquables du Prix Sobey pour les arts 2025 », a dit Jonathan Shaughnessy, directeur, Initiatives curatoriales, Musée des beaux-arts du Canada et président du jury du Prix Sobey pour les arts 2025. « Par la peinture, le dessin, les textiles, la vidéo, la sculpture ou encore les installations multidisciplinaires, ces artistes témoignent de la vitalité créative qui anime l'art canadien d'aujourd'hui tout en abordant des thèmes pertinents à l'identité contemporaine de notre pays. Nous sommes ravis de collaborer avec les finalistes et de marier leurs riches pratiques artistiques à l'occasion de l'exposition toujours très attendue du Prix Sobey, qui aura lieu cet automne. »

Des prix en argent totalisant 465 000 $ seront remis cette année : 100 000 $ à la personne gagnante, 25 000 $ à chaque finaliste et 10 000 $ aux autres artistes de la longue liste. Le nom de l'artiste qui remportera le prix sera annoncé le 8 novembre 2025 lors d'une célébration spéciale. Une exposition regroupant les œuvres des finalistes sera présentée au Musée des beaux-arts du 3 octobre 2025 au 8 février 2026.

Le jury

Cette année, le jury indépendant responsable de la présélection des artistes et du choix des finalistes est composé de conservateurs d'art contemporain et d'une personne ayant remporté ce prix par le passé, représentant chacune des régions, ainsi que d'une jurée internationale. Voici les membres du jury : Laakkuluk Williamson Bathory, lauréate du Prix Sobey pour les arts 2021, région circumpolaire ; Zoë Chan, conservatrice, Richmond Art Gallery, région du Pacifique ; Alyssa Fearon, directrice/conservatrice, Dunlop Art Gallery, région des Prairies ; Betty Julian, conservatrice principale, McMaster Museum of Art, région de l'Ontario ; Anne-Marie St-Jean Aubre, conservatrice, Chaire Gail et Stephen A. Jarislowsky en art québécois et canadien contemporain, Musée des beaux-arts de Montréal, région du Québec ; Rose Bouthillier, écrivaine et conservatrice d'art contemporain établie à Maberly, à Terre-Neuve-et-Labrador, région de l'Atlantique ; et Carla Acevedo-Yates, conservatrice, écrivaine et chercheure dont la carrière l'a menée aux quatre coins des Amériques, jurée internationale.

Pour en savoir plus sur les artistes présélectionnés et les finalistes de 2025, rendez-vous à https://www.beaux-arts.ca/a-laffiche/prix-sobey-pour-les-arts/

Au sujet du Prix Sobey pour les arts

Le Prix Sobey pour les arts (PSA) est le prix prééminent au Canada pour les artistes visuels contemporains canadiens. Créé en 2002 grâce au financement de la Fondation Sobey pour les arts (FSA), le PSA a contribué à propulser la carrière d'artistes grâce à un soutien financier et à une reconnaissance au Canada et à l'international. Depuis 2016, le PSA est administré conjointement par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la FSA.

Les ancien•ne•s gagnant•e•s du Prix Sobey pour les arts sont : Brian Jungen (2002), Jean-Pierre Gauthier (2004), Annie Pootoogook (2006), Michel de Broin (2007), Tim Lee (2008), David Altmejd (2009), Daniel Barrow (2010), Daniel Young et Christian Giroux (2011), Raphaëlle de Groot (2012), Duane Linklater (2013), Nadia Myre (2014), Abbas Akhaven (2015), Jeremy Shaw (2016), Ursula Johnson (2017), Kapwani Kiwanga (2018), Stephanie Comilang (2019), Laakkuluk Williamson Bathory (2021), Divya Mehra (2022), Kablusiak (2023) et Nico Williams (2024).

Au sujet de la Fondation Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 par le regretté Frank H. Sobey, grand collectionneur d'art canadien. Le Prix Sobey pour les arts a été créé en 2002 et est reconnu comme l'un des prix privés les plus généreux au monde pour les artistes visuels contemporains. Le prix vise à promouvoir les nouveaux développements dans les arts visuels contemporains et à attirer l'attention nationale et internationale sur les artistes canadiens.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14ᵉ au 21ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

Ankosé - Tout est relié - Everything is connected

