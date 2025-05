Ce don extraordinaire, maintenant exposé à la vue du public, a été offert à la population canadienne à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération

OTTAWA, ON, le 5 mai 2025 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) célébrera le du don du Mexique à la population du Canada, Écouter le monde, volute 2 de l'artiste mexicano-canadien Rafael Lozano-Hemmer, lors d'un événement public qui aura lieu ce jeudi 8 mai 2025 à 18 h 30. Ce don a été fait à l'occasion du 150e anniversaire du Canada et commémore plus de 80 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. L'œuvre d'art a été offerte par la Fundación Jumex Arte Contemporáneo. Elle est présentement exposée dans la rotonde du MBAC.

Il s'agit de la deuxième œuvre de Lozano-Hemmer à entrer dans la collection du MBAC. Écouter le monde, volute 2 est un modèle tridimensionnel d'une tomographie laser représentant l'air expiré par la bouche d'une personne lorsqu'elle prononce les mots « listen to the world » (écouter le monde). Il s'agit de la première sculpture moulée de l'artiste basé à Montréal et connu pour ses installations techniques complexes et souvent interactives et ses œuvres d'art numériques. Ce projet sans précédent est le premier du genre à matérialiser la parole grâce au balayage et d'un rendu de bulles de parole, dont les images apparaissent dans une vidéo didactique adjacente à l'œuvre.

Écouter le monde, volute 2 célèbre le Canada, pays d'adoption de Lozano-Hemmer, et tire son titre d'une œuvre musicale du compositeur canadien R. Murray Schafer, aujourd'hui décédé. Schafer était surtout connu pour ses concepts d'écologie acoustique et de paysage sonore, qui ont exercé une influence considérable sur l'artiste.

« Nous sommes reconnaissants de ce cadeau du Mexique et, au nom de tous les Canadiennes et Canadiens, nous vous remercions de nous l'avoir confié pour le présenter dans nos salles. Nos deux pays entretiennent des relations diplomatiques depuis 1944 qui se manifestent par des liens interpersonnels forts, de riches connexions culturelles ainsi que d'échanges commerciaux et d'investissements grandissants; Rafael Lozano-Hemmer incarne parfaitement cette relation bilatérale fructueuse », a déclaré Jean-François Bélisle, directeur général du Musée des beaux-arts du Canada. « En cette période de division sans précédent, le Canada et le Mexique s'unissent pour affirmer les liens solides entre les deux pays grâce au pouvoir unificateur et transformateur de l'art. »

« En l'honneur du 150e anniversaire du Canada et pour commémorer la relation bilatérale de longue date entre le Canada et le Mexique, qui a débuté il y a 81 ans, ce don est un témoignage de l'amitié qui lie les deux nations et un rappel durable de nos valeurs communes et de notre compréhension mutuelle par le biais de l'art et de l'innovation », a ajouté Carlos Manuel Joaquín González, ambassadeur du Mexique au Canada.

« Mon travail s'efforce de rendre tangible l'invisible, en matérialisant des phénomènes naturels et turbulents sous forme de sculptures », a déclaré l'artiste Rafael Lozano-Hemmer. « La captation inédite de la voix humaine, en hommage au grand R. Murray Schafer, nous invite à penser à l'atmosphère comme à quelque chose de changeant et de jamais neutre. »

Programmation publique

Le jeudi 8 mai 2025, de 18 h 30 à 19 h 30 HE, le public est invité à une conférence de Rafael Lozano-Hemmer sur sa pratique artistique et notamment sur son œuvre Écouter le monde, volute 2, dans l'auditorium du MBAC. Cette activité gratuite est présentée par le MBAC en collaboration avec l'ambassade du Mexique au Canada et la Fundación Jumex Arte Contemporáneo. Les visiteurs sont encouragés à réserver leur place en raison de l'intérêt considérable pour cette activité.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14 ᵉ au 21 ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

Ankosé - Tout est relié - Everything is connected

À propos de la Fundación Jumex Arte Contemporáne (Mexico)

La Fundación Jumex Arte Contemporáneo a pour but d'encourager la production d'art contemporain et les discussions connexes, en diffusant de l'information à ce sujet et en trouvant des moyens novateurs de promouvoir l'art et la culture. Pour ce faire, la fondation s'appuie sur le Museo Jumex pour exposer et promouvoir le développement de l'art contemporain dont le mandat est de soutenir la pratique de l'art contemporain, les projets indépendants et l'éducation de manière à permettre aux visiteurs de comprendre et d'apprécier cette forme d'art.

