OTTAWA, ON, le 11 mars 2026 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) a annoncé aujourd'hui un nouveau don transformateur pour le pays : 24 œuvres d'art contemporain importantes offertes par Bob Rennie, philanthrope de renom établi à Vancouver et mécène distingué de la Fondation du MBAC, ainsi que par la famille Rennie.

Les œuvres offertes ont été réalisées par quatre artistes contemporains emblématiques : les artistes américains Kerry James Marshall (né en 1955) et Christopher Williams (né en 1956), et les artistes canadiens de renom Brian Jungen (Dunne-Za, né en 1970) et Jin-me Yoon (Canadien d'origine coréenne, né en 1960).

Ce don porte à 284 le nombre total d'œuvres données par la famille Rennie depuis 2012. Leur vision et leur générosité ont eu un impact transformateur sur la collection du Musée et sur la représentation d'un grand nombre de voix importantes qui animent aujourd'hui le monde de l'art contemporain mondial.

« Il s'agit d'un don majeur et profondément inspirant pour le Musée des beaux-arts du Canada et pour le pays. La clarté de la vision de Bob Rennie et son engagement de longue date envers les artistes à des moments charnières de leur carrière ont contribué à façonner l'une des plus importantes collections d'art contemporain au Canada. Les œuvres qui nous sont confiées aujourd'hui sont puissantes, ambitieuses et définissent notre époque. Grâce à cet acte de générosité extraordinaire, notre collection s'en trouve renforcée et élargie d'une manière qui trouvera un écho auprès des générations futures. Les Canadiennes et les Canadiens de tout le pays pourront découvrir ces œuvres, y réfléchir et se voir eux-mêmes et le monde d'un œil nouveau à travers elles », a déclaré Jean-François Bélisle, directeur général du Musée des beaux-arts du Canada.

« Ce don s'inscrit dans l'une des missions fondamentales de la collection », a souligné Bob Rennie au nom de la famille Rennie. « Toute œuvre qui quitte la collection Rennie doit trouver un meilleur foyer et un meilleur gardien que le nôtre. Alors que nous continuons à contribuer à notre nation par l'intermédiaire du Musée des beaux-arts du Canada, je tiens à rappeler à tous que les deux œuvres de Kerry James Marshall documentent une période importante de l'histoire et un récit qui ne doit pas être oublié. Ce sont des voix qui doivent être préservées pour les générations futures. Elles nous montrent quand les graines de l'esclavage ont été semées, donnant naissance au racisme qui perdure encore aujourd'hui. »

Sous les feux de la rampe mondiale

Le don comprend deux œuvres de l'artiste de renommée internationale Kerry James Marshall. L'une des œuvres phares de ce don est Sillage (2003), une installation qui porte à réfléchir à l'histoire et à l'impact durable de la traite transatlantique des esclaves. Dans cette œuvre, un modèle de voilier noir est orné des médaillons de descendants des premiers Africains amenés à Jamestown, dont un autoportrait de l'artiste dans sa jeunesse qui fait le lien entre le passé et le présent. Sillage fait partie de l'exposition Kerry James Marshall : The Histories organisée par la Royal Academy of Arts de Londres et saluée par la critique, qui sera présentée au Kunsthaus Zurich et au Musée d'Art Moderne (Paris).

Ce don marque également l'entrée dans la collection du MBAC des premières œuvres de l'influent photo-conceptualiste Christopher Williams. Les 17 œuvres données vont de photographies individuelles à des installations photographiques à grande échelle, et font du Musée des beaux-arts du Canada l'un des détenteurs les plus importants de ses œuvres. Les photographies de Williams mettent en évidence la fragilité de la culture de consommation, révélant comment elle transforme les angoisses collectives liées au vieillissement, à la vulnérabilité et à la mortalité en promesses de bonheur éphémères, se présentant perpétuellement comme une nouveauté.

Célébrer le talent canadien

Le don rend également hommage à deux figures de proue de l'art contemporain canadien : Jin-me Yoon et Brian Jungen.

Pour rendre hommage au Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques décerné à Yoon en 2025, la famille Rennie a fait don au Musée de Souvenirs de moi (1991-2001). Cette œuvre novatrice de l'artiste vancouvéroise se compose de six photographies de type carte postale dans lesquelles Yoon pose dans des lieux touristiques emblématiques de Banff, en Alberta, un parc national et un lieu de villégiature populaire. D'une importance capitale dans l'histoire de l'art contemporain canadien, cette série de photos de Yoon a donné lieu à des discussions sans précédent sur l'identité canadienne et les stéréotypes liés à la migration et à l'appartenance.

Le don comprend également quatre œuvres importantes de Jungen, un artiste dont Rennie a collectionné les œuvres dès le début de sa carrière et qui a acquis une renommée internationale pour sa fusion audacieuse des traditions autochtones avec la culture pop et le consumérisme mondial. Parmi les quatre œuvres données, Prototype pour nouvelle compréhension nº 10 (2001), une sculpture formative de la série mondialement connue Prototype de Jungen, dans laquelle l'artiste a transformé les populaires chaussures de sport Air Jordan de Nike en sculptures qui ressemblent à des masques autochtones de la côte nord-ouest. Ce don comprend également Michael (2003), un assemblage sculptural basé sur les matériaux prêts à l'emploi issus des boîtes de chaussures Air Jordan.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées dans le monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14e au 21e siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

Ankosé - Everything is connected - Tout est relié

À propos de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

La Fondation soutient le Musée des beaux-arts du Canada dans la réalisation de son mandat en lui fournissant l'appui financier additionnel dont il a besoin pour remplir son rôle de chef de file auprès de la communauté des arts visuels, au pays et à l'international. Ensemble, la philanthropie privée et le soutien du public permettent au MBAC de maîtriser les savoirs et de préserver la richesse des arts visuels au Canada. La Fondation accepte les contributions de particuliers et d'entreprises sous forme d'adhésion à ses programmes de mécénat, de legs par testament et d'initiatives de collecte de fonds. Pour de plus amples renseignements sur les possibilités de don et les avantages, veuillez consulter fondationmbac.ca

Numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance : 87 858 0240 RR0001

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

À l'intention des médias : Pour de plus amples informations, prière de communiquer avec : Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Pénélope Carreau, Agente, Relations publiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]