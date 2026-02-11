OTTAWA, ON, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), en partenariat avec la Fondation Audain, est ravi d'annoncer la nomination de Sherry Farrell Racette au poste inaugural de chercheuse Audain, un nouveau programme de résidence de trois ans axé sur la recherche en art autochtone historique.

La bourse Audain d'art autochtone historique soutient les chercheur•se•s autochtones d'expérience qui travaillent à faire progresser les connaissances, les méthodologies de recherche et les pratiques exemplaires pour les institutions qui collectionnent, exposent et conservent l'art autochtone historique. La résidence de Farrell Racette au MBAC débutera plus tard cette année.

« Nous sommes extrêmement heureux et honorés d'accueillir une chercheuse, conservatrice et militante communautaire aussi éminente et accomplie que Sherry Farrell Racette en tant que première chercheuse Audain en résidence pour la conservation autochtone au sein de l'équipe du Musée », a déclaré Steven Loft, vice-président, Voies autochtones et décolonisation, au MBAC. « Sherry Farrell Racette apporte à son projet de recherche avec nous une riche expérience, une pratique de recherche critique et des relations communautaires. Nous sommes impatients de soutenir son travail et de le partager largement avec nos nombreuses communautés. »

« L'intérêt de la Fondation Audain envers cette bourse naît de la possibilité de soutenir des recherches qui permettent de mieux comprendre l'art autochtone historique », a déclaré Michael Audain, président du conseil d'administration de la Fondation Audain. « Nous sommes heureux de soutenir le travail de Sherry Farrell Racette au Musée des beaux-arts du Canada et de voir ses recherches contribuer à de nouvelles méthodes d'apprentissage et de conservation des collections autochtones. »

Sherry Farrell Racette (Métisse/Anishinaabe-Algonquine/Irlandaise) est professeure au département des arts visuels de l'Université de Regina et membre de la Première Nation de Timiskaming (Québec). Historienne culturelle, artiste et conservatrice, son travail s'appuie sur des recherches approfondies dans les archives et les collections muséales, avec un intérêt particulier pour les femmes autochtones et la récupération des savoirs esthétiques. Le perlage et la création en couture sont au cœur de son travail artistique et universitaire. Farrell Racette a illustré dix livres et a dirigé d'importants projets muséologiques, notamment Kwaata-nihtaawakihk - A Hard Birth et Perler, radicalement, qui a été présenté au MBAC en 2024. Elle a reçu le Prix pour l'ensemble des réalisations de L'Association d'art des universités du Canada (2021).

« C'est un honneur d'être la première chercheuse Audain en résidence pour la conservation autochtone, et j'espère contribuer au travail du département de Voies autochtones et décolonisation, car c'est le fondement même de mon engagement envers l'art autochtone historique. Je suis une artiste et j'aborde l'art à travers le prisme de l'artiste », a déclaré Sherry Farrell Racette. « Mon objectif pour les trois prochaines années est d'explorer les meilleurs moyens de rematrier les connaissances, tant dans mon propre travail qu'avec les artistes et les gardiens du savoir qui ouvrent la voie. Et, surtout, d'examiner de manière critique ce que cela signifie pour les institutions et ceux qui en ont la charge. »

Au cours de sa résidence, Farrell Racette mènera le projet de recherche Knowledge Repatriation / A Pedagogy of Looking [Récupération des savoirs/Une pédagogie de l'observation], qui examine comment un engagement prolongé et expérientiel avec des œuvres d'art autochtones historiques peut aider à récupérer et à partager les connaissances contenues dans les collections muséales. Le projet vise à créer le temps et l'espace nécessaires pour observer attentivement et respectueusement ces œuvres, établir des relations et apprendre directement d'elles, qui sont considérées comme des biens culturels vivants. En combinant une étude approfondie et une recherche créative pratique, comme la fabrication et l'expérimentation de matériaux et de techniques, Farrell Racette examinera comment cette approche peut approfondir la compréhension de l'art autochtone et changer la façon dont les musées travaillent avec les communautés autochtones. Le projet se terminera par un symposium public et une publication.

La bourse Audain d'art autochtone historique est un engagement de trois ans qui inclut une allocation annuelle de 50 000 $, une aide supplémentaire pour les déplacements et la recherche, l'accès aux collections et au personnel du MBAC, ainsi qu'un soutien institutionnel pour les programmes publics et à la production d'une publication thématique. Cette résidence reflète l'engagement continu du MBAC en faveur de la recherche, de la collaboration et de la transformation institutionnelle menées par les Autochtones.

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14ᵉ au 21ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

