OTTAWA, ON, le 11 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a participé à une réunion virtuelle des dirigeants du G7 sur la situation au Moyen-Orient convoquée par le président de la France, Emmanuel Macron. Les autres participants à la réunion étaient le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz, la première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni, la première ministre du Japon, Takaichi Sanae, le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer, le président des États-Unis, Donald J. Trump, le président du Conseil européen, António Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Les dirigeants ont discuté de l'escalade de la situation au Moyen-Orient et ont condamné les frappes menées par l'Iran contre les civils et les infrastructures civiles, soulignant la nécessité d'empêcher une nouvelle escalade dans la région. Ils ont mis en relief l'importance de soutenir les partenaires dans la région, y compris les États du Golfe.

Les dirigeants ont discuté des répercussions économiques de la crise à l'échelle mondiale, notamment de son incidence sur les prix de l'énergie en hausse. Ils ont réitéré leur appui à la mesure collective (en anglais seulement) annoncée aujourd'hui par l'Agence internationale de l'énergie qui consiste à rendre disponibles 400 millions de barils de pétrole de sa réserve d'urgence en réponse aux perturbations observées sur le marché du pétrole en raison du conflit.

Ils ont souligné l'importance d'ouvrir un accès sécuritaire au détroit d'Ormuz. Le premier ministre Carney a mis en relief le soutien du Canada aux efforts déployés pour protéger le transport maritime international et garantir la liberté de navigation.

Les dirigeants ont condamné les attaques menées à l'aveugle par le Hezbollah et réaffirmé leur appui au Liban ainsi qu'à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Liban.

Ils ont convenu de rester en contact étroit à mesure que la situation évolue.

