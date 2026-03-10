OTTAWA, ON, le 10 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le président de la France, Emmanuel Macron.

Le premier ministre Carney et le président Macron ont discuté de l'escalade de la situation au Moyen-Orient. Ils ont condamné les frappes menées par l'Iran contre les civils et les infrastructures civiles et ont souligné la nécessité d'empêcher une nouvelle escalade dans la région.

Les dirigeants ont souligné qu'il fallait ouvrir un accès sécuritaire au détroit d'Ormuz. Le premier ministre Carney a mis en relief le soutien du Canada aux efforts déployés pour protéger le transport maritime international et garantir la liberté de navigation.

Le premier ministre Carney et le président Macron ont discuté des répercussions économiques de la crise à l'échelle mondiale, notamment de son incidence sur les prix de l'énergie en hausse. Le premier ministre a salué la décision du président de réunir demain les dirigeants du G7 pour discuter de la coordination et l'a remercié de son leadership à la présidence du G7.

Ils ont convenu de renforcer la coordination entre les partenaires du G7 et de rester en contact étroit à mesure que la situation évolue.

