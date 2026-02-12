Quatre-vingts ans à façonner le bois et l'argilite

OTTAWA, ON, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Du 13 février au 26 juillet 2026, le Musée des beaux-arts du Canada présente Sculptrices sur la côte du Nord-Ouest, une exposition emblématique qui met en lumière les femmes artistes autochtones spécialisées dans la sculpture sur bois et sur argilite.

Pendant des décennies, la reconnaissance mondiale de la sculpture de la côte du Nord-Ouest s'est principalement concentrée sur les artistes masculins. Cette exposition brise ce prisme en présentant près de 60 œuvres complexes--mâts totémiques, masques, bols cérémoniels et autres objets--, réalisées par 14 artistes dont le travail a façonné l'identité visuelle et culturelle des Autochtones sur les côtes de la Colombie-Britannique depuis les années 1950. Les œuvres exposées proviennent de collections publiques et particulières au Canada et aux États-Unis.

Organisée par l'Audain Art Museum, l'exposition est une version condensée de l'édition 2024-2025 de l'exposition Courbe! Sculptrices sur la côte du Nord-Ouest, dont le commissariat a été assuré par Dana Claxton, artiste et cinéaste de renom, et par Curtis Collins, Ph. D, directeur général du Audain Art Museum. Il s'agit de la première exposition organisée par l'Audain Art Museum présentée au Musée des beaux-arts du Canada.

« Nous sommes ravis de présenter Sculptrices sur la côte du Nord-Ouest à Ottawa après son incroyable succès à l'Audain Art Museum. Notre collaboration avec ce musée dépasse le cadre d'un partenariat : elle crée un véritable pont d'un bout à l'autre du pays. Elle permet à nos visiteuses et visiteurs de voir des œuvres extraordinaires qu'ils n'auraient peut-être pas eu l'occasion de voir autrement », a souligné Jean-François Bélisle, directeur général du Musée des beaux-arts du Canada. « Cette exposition va au-delà d'une simple démonstration de maîtrise technique. En présentant ces œuvres ici au Musée, nous rendons hommage aux femmes qui ont perpétué le savoir traditionnel. Ces artistes ne sont pas seulement des sculptrices, elles sont aussi les matriarches et les gardiennes des chants, des danses et des cérémonies qui donnent vie à ces œuvres. »

« L'Audain Art Museum est heureux de présenter les œuvres de ces talentueuses sculptrices au Musée des beaux-arts du Canada, car cela permet au public de mieux comprendre les traditions artistiques autochtones de la côte du Nord-Ouest », a déclaré Curtis Collins, PhD, directeur général du Musée d'art Audain.

Un héritage dans le bois et la pierre

L'exposition retrace l'histoire d'une lignée de femmes artistes, en commençant par les contributions fondamentales de trois figures emblématiques : Ellen Neel (Kwakwaka'wakw), Freda Diesing (Haïda) et Doreen Jensen (Gitxsan).

Leur travail d'avant-garde a ouvert la voie à des artistes de renom telles que Susan Point (Musqueam Coast Salish), Dale Marie Campbell (Tahltan-Tlinget) et Marianne Nicolson (Kwakwaka'wakw), ainsi qu'à une nouvelle génération dynamique de sculptrices, dont Marika Echachis Swan (Tla-o-qui-aht, Nuu-chah-nulth, d'origine écossaise et irlandaise), Morgan Asoyuf (Ts'msyen), Cori Savard (Haïda), Stephanie Anderson (Wet'suwet'en), Veronica Waechter (Gitxsan/descendance européenne), Arlene Ness (Gitxsan), Cherish Alexander (Gitxsan) et Melanie Russ (Haïda), qui continuent aujourd'hui à repousser les limites de ce médium.

Les œuvres présentées comprennent des sculptures d'Ellen Neel (1916-1966), qui fut la première femme à être reconnue professionnellement pour ses mâts totémiques sur le territoire connu aujourd'hui comme étant le Canada. Plusieurs artistes puisent dans les riches récits transmis par leurs ancêtres, comme en témoignent le masque Femme qui apporta le saumon, 2021, de Dale Marie Campbell, réalisé en aulne et en coquille d'ormeau, et Xiilang (Oiseau-tonnerre), 2021, de Cori Savard.

Wahsontiio Cross, conservatrice associée, Voies autochtones et décolonisation au Musée des beaux-arts du Canada, est la commissaire qui a coordonné la présentation à Ottawa.

Sculptrices sur la côte du Nord-Ouest est présentée grâce au généreux soutien de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada et de la Fondation Audain.

Pour en savoir plus sur le travail de ces artistes, lisez l'article de Dana Claxton dans le magazine MBAC.

Soirée d'ouverture

L'exposition ouvre officiellement ses portes au public ce soir à 18 h 30 (heure de l'Est) avec une conversation intime entre l'artiste Dale Marie Campbell et la conservatrice Dana Claxton, animée par Wahsontiio Cross. Dans le Foyer face à l'auditorium. Pour en savoir plus, rendez-vous sur beaux-arts.ca.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14 ᵉ au 21 ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

Ankosé - Everything is connected -- Tout est relié

