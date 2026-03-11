GATINEAU, QC, le 11 mars 2026 /CNW/ - Dans un monde qui change à toute vitesse, le gouvernement du Canada concentre ses efforts sur ce qu'il peut contrôler : accroître les capacités à domicile. Les nouvelles mesures de soutien à la main-d'œuvre et stratégie industrielle viennent transformer l'économie : d'une économie de dépendance, le Canada se tourne vers une économie de résilience et de concurrence qui protège les travailleurs en cas de perturbations mondiales.

À ce titre, des mesures temporaires spéciales ont été adoptées en lien avec le programme de Travail partagé de l'assurance-emploi. Leur objectif consiste à aider les employeurs dont les activités ralentissent sans prévenir, à éviter les licenciements et à maintenir une certaine stabilité pour les travailleurs. Au 28 février, plus de 1 500 accords de travail partagé avaient été conclus avec les entreprises touchées par les droits de douane. Ces accords couvrent plus de 50 000 travailleurs et évitent 20 000 licenciements.

Dans cette optique de maintenir la stabilité pour les travailleurs et les entreprises, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé aujourd'hui la prolongation des mesures d'assouplissement jusqu'au 31 mars 2027. Cette décision offrira aux employeurs le temps nécessaire pour redresser leur entreprise et donner à leurs travailleurs le soutien dont ils ont besoin en ces temps incertains.

Parmi les mesures temporaires de travail partagé, mentionnons les suivantes :

Faire passer la durée maximale des accords de Travail partagé de 38 semaines à un maximum de 76 semaines.

Éliminer la période d'attente obligatoire (correspondant à la durée du premier accord) entre les accords successifs pendant que les mesures spéciales temporaires sont en place.

Élargir l'admissibilité des employeurs : aux entreprises exerçant des activités au Canada depuis au moins un an (au lieu de deux ans comme cela est exigé en temps normal); aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance qui enregistrent une baisse de leurs revenus découlant directement ou indirectement des droits de douane; aux employeurs dont les activités sont cycliques ou saisonnières; aux employeurs qui ont subi une diminution de l'activité de travail au cours des six derniers mois de moins de 10 % ou de plus de 60 %;

Élargir l'admissibilité des employés : aux employés qui n'occupent pas un emploi à l'année, permanent, à plein temps ou à temps partiel, plus précisément les employés dont l'emploi est saisonnier ou cyclique; aux employés qui participent aux efforts de redressement de l'employeur.

Simplifier les exigences relatives aux rapports sur les mesures de redressement afin de mettre l'accent sur le maintien de la viabilité de l'entreprise dans le contexte des droits de douane (au lieu de maintenir les exigences habituelles, qui préconisent le retour aux activités normales).

Afin de soutenir encore davantage les travailleurs dont les heures de travail sont réduites, le gouvernement du Canada lance une nouvelle mesure : la Subvention pour le maintien à l'emploi des travailleurs pour les employeurs inscrits au programme de Travail partagé, qui s'appuie sur un investissement d'environ 102,7 millions de dollars sur deux ans. La Subvention permet aux employeurs qui ont un accord de travail partagé d'offrir de la formation afin que les travailleurs puissent perfectionner leurs compétences tout en touchant jusqu'à 70 % de leur revenu habituel. Grâce au Guichet-Emplois, les employeurs comme les travailleurs ont accès à des outils de formation personnalisés, y compris l'Outil de recherche de formation, et à des liens vers des cours.

En soutenant ainsi les travailleurs et l'industrie, nous bâtissons un Canada plus fort.

« Les travailleurs canadiens sont le fondement de notre économie. Ils stimulent les réussites aux quatre coins du pays. En prolongeant les mesures d'assouplissement temporaire du programme de Travail partagé, nous donnons aux employeurs plus de temps pour stabiliser leurs activités, accroître leur capacité et conserver leurs travailleurs, ce qu'ils font en protégeant le revenu de ces derniers et en leur offrant la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences pour le travail de demain. En investissant dans l'acquisition de compétences, dans la formation et dans la croissance, nous veillons à ce que les travailleurs détiennent les outils nécessaires pour réussir aujourd'hui et diriger avec confiance demain. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

Faits en bref

Des mesures d'assouplissement du programme de Travail partagé ont été mises en place le 6 mars 2025 pour une durée d'un an en réponse à la menace ou à la mise en œuvre potentielle de droits de douane. Ces mesures accroissent la marge de manœuvre normalement permise dans le cadre du programme de Travail partagé.

Le programme de Travail partagé autorise le versement de prestations d'assurance-emploi aux employés admissibles qui acceptent de réduire leurs heures de travail en raison d'un ralentissement des activités qui ne dépend pas de l'employeur.

Les employeurs peuvent ainsi maintenir en poste des travailleurs expérimentés et éviter des licenciements, et les travailleurs, conserver leur emploi et maintenir leurs compétences sans pour autant perdre leur revenu, leur salaire étant complémenté par les prestations d'assurance-emploi.

Le 5 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé des mesures ambitieuses visant à protéger et à transformer les industries canadiennes les plus touchées par les droits de douane et les perturbations commerciales à l'échelle mondiale. À cet effet d'ailleurs, six alliances pour la main-d'œuvre ont été établies pour mobiliser les chefs d'industries, les travailleurs et les organes de formation autour d'une vision commune : mettre sur pied une main-d'œuvre qualifiée, dotée d'une forte capacité d'adaptation et prête à relever les défis économiques du Canada.

Les domaines de priorité des alliances sont les suivants : Construction et logement Transport et chaînes d'approvisionnement Fabrication avancée Énergie et électricité Exploitation minière et minéraux Économie des soins

Les domaines de priorité des alliances sont les suivants : Grâce à l'investissement de 570 millions de dollars du gouvernement du Canada dans la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre, les gouvernements du Canada et des provinces et territoires fournissent une formation et des services d'emploi ciblés financés par les cotisations à l'assurance-emploi des travailleurs et des employeurs, ce qui aide les travailleurs à retourner plus rapidement sur le marché du travail et renforce la résilience des collectivités.

