« Le Musée des beaux-arts du Canada est heureux de souhaiter la bienvenue à Angela Cassie et Tania Lafrenière parmi son équipe au moment où nous mettons la touche finale à notre tout premier plan stratégique. Les deux femmes possèdent une vaste expérience en mise en œuvre de planification stratégique et en gestion des RH, et sont des personnalités reconnues sur le plan national pour leur parcours au sein d'organisations culturelles comme le Musée canadien pour les droits de la personne et CBC-Radio Canada. Nous sommes privilégiés de les voir intégrer l'équipe du MBAC en cette période particulièrement importante », a déclaré Sasha Suda, directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada.

Angela Cassie, vice-présidente à la transformation stratégique et à l'inclusion

Parfaitement bilingue, Angela Cassie a occupé sur une période de 10 ans des fonctions de plus en plus importantes au Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP) à Winnipeg, dont elle était vice-présidente principale, Programmes, expositions et affaires publiques lors de son départ en 2019 pour faire un mini MBA à l'Université McGill. Mme Cassie a commencé sa carrière au ministère du Patrimoine canadien, où elle a œuvré de 1998 à 2008, notamment à titre de directrice régionale des communications et des services exécutifs (région des Prairies et du Nord).

Dans son poste le plus récent au Musée canadien pour les droits de la personne, Mme Cassie a assuré la direction opérationnelle de neuf services, avec, entre autres, la responsabilité de l'établissement des objectifs, de la mesure du rendement et de la supervision des initiatives majeures. Elle est également vice-présidente du conseil d'administration de la Société de la francophonie manitobaine, qui a pour mission de promouvoir le plein respect des droits de la communauté franco-manitobaine.

En tant que vice-présidente à la transformation stratégique et à l'inclusion au Musée des beaux-arts du Canada, Mme Cassie dirigera un nouveau service chargé de piloter la mise en application du tout premier plan stratégique du Musée des beaux-arts du Canada, lequel sera présenté en 2021. Mme Cassie veillera à la fixation des objectifs stratégiques, avec des cibles claires, un cadre d'action et des indicateurs de rendement pour s'assurer que le plan stratégique est adéquatement déployé dans les années à venir. Elle aura en outre un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la politique de justice, d'équité, de diversité et d'inclusion du Musée des beaux-arts du Canada.

C'est un honneur d'accueillir parmi nous cette personnalité reconnue nationalement, au parcours jalonné de succès, en particulier au sein de la première institution culturelle de la Couronne (le MCDP) au Canada consacrée aux droits de la personne.



Tania Lafrenière, vice-présidente principale aux personnes, à la culture et à l'appartenance

Parfaitement bilingue, Tania Lafrenière a été cadre supérieure à CBC-Radio Canada, au médiation, gouvernance, formation de conseils d'administration, planification stratégique et structuration des organisations.

En 2019, elle a créé sa propre agence-conseil et assuré des services d'appui en matière de RH stratégiques et de conception organisationnelle à des clients des secteurs public, Groupe Nordik, à l'AFPC et à la Croix-Rouge canadienne. Mme Lafrenière possède plus de 20 ans d'expérience en gestion des ressources humaines, résolution de conflits, privé et associatif.

En tant que vice-présidente principale aux personnes, à la culture et à l'appartenance du Musée des beaux-arts du Canada, Mme Lafrenière mettra en œuvre une nouvelle approche de gestion des RH centrée sur les personnes. Elle jouera un rôle clé dans l'accompagnement de l'effort de changement entrepris par le Musée en 2020 dans le cadre de son tout premier processus de planification stratégique.

Son expérience des secteurs public, privé et associatif aidera le Musée des beaux-arts du Canada à travailler étroitement avec l'ensemble du personnel pour créer dans les années à venir une véritable culture de collaboration. Avec son équipe, elle mettra en place des possibilités d'éducation et de formation, de nouvelles stratégies de recrutement, ainsi que des politiques et cadres d'action en ressources humaines permettant au MBAC de réaliser son premier plan stratégique.

