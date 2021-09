Rembrandt à Amsterdam. Créativité et concurrence a attiré plus de 42 300 visiteurs en huit semaines.

OTTAWA, ON, le 9 sept. 2021 /CNW/ - Depuis sa réouverture le 16 juillet dernier, le Musée des beaux-arts du Canada a accueilli plus de 75 700 visiteurs. Plus de 42 300 d'entre eux ont fait l'expérience de la grande exposition Rembrandt à Amsterdam. Créativité et concurrence au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC). L'exposition de huit semaines affichait complet une semaine avant sa fermeture, le lundi 6 septembre, et les créneaux horaires supplémentaires ajoutés ont également affiché complet.

Les projets d'art contemporain Capsule, de Rashid Johnson, et Symphonie, de Tau Lewis, ainsi que l'exposition Le cosmos des collectionneurs. La collection d'estampes Meakins-McClaran, tous encore présentés cet automne, ont également attiré l'attention des visiteurs.

« Ce sont des chiffres exceptionnels en période de pandémie, et cela montre à quel point les gens ont envie de découvrir les arts visuels en personne. Nous sommes ravis de la réponse globale, ainsi que pour Rembrandt à Amsterdam », a déclaré la directrice générale du MBAC, Sasha Suda, Ph. D. « Les visiteurs ont eu droit à de nombreuses œuvres remarquables de Rembrandt et de ses pairs -- dont certaines étaient présentées pour la première fois au Canada ou en Amérique du Nord -- ainsi qu'à des œuvres puissantes de quatre artistes autochtones et un artiste noir contemporains. À travers cette exposition, l'approche muséale du Musée a cherché à raconter l'histoire de l'art d'une manière plus complète et plus inclusive, et notre public a répondu présent. Cela signifie beaucoup pour les équipes et les partenaires avec lesquels nous avons travaillé au cours des cinq dernières années pour donner vie à cette exposition. L'exposition était entourée de deux fortes installations d'artistes Noirs contemporains, Rashid Johnson et Tau Lewis, et d'une magnifique exposition d'estampes hollandaises et flamandes des 16e et 17e siècles, Le cosmos des collectionneurs. La collection d'estampes Meakins-McClaran, ce qui a permis aux visiteurs d'explorer la manière dont les arts visuels relient les histoires mondiales. »

Parmi les œuvres clés de Rembrandt présentées dans l'exposition, se trouvaient L'aveuglement de Samson (1636, Städel Museum, Francfort) -- exposée pour la première fois en Amérique du Nord --, Paysage avec pont de pierre (vers 1638, Rijksmuseum, Amsterdam), Judith au banquet d'Holopherne (1634, Madrid, Prado) et Portrait d'Andries de Graeff (1639, Gemäldegalerie, Kassel). L'exposition a également attirée l'attention sur l'Héroïne de l'Ancien Testament du MBAC, peinte par Rembrandt en 1632/33, et sur la remarquable collection d'estampes de Rembrandt du Musée.

En moyenne, le Musée a accueilli 10 000 visiteurs par semaine depuis sa réouverture le 16 juillet. Dès la deuxième semaine d'ouverture de l'exposition Rembrandt, tous les créneaux horaires étaient vendus, et dès la cinquième semaine, les billets d'entrée étaient vendus trois à cinq jours à l'avance. En réponse à la forte mobilisation et à l'intérêt du public, le musée a prolongé les heures d'ouverture pendant les quatre derniers jours de l'exposition Rembrandt. La collection nationale a également attiré des visiteurs qui ont parcouru les salles d'art autochtone et canadien, d'art contemporain, d'art européen et d'art international.

Les œuvres de Rembrandt, de ses amis, disciples et rivaux seront présentées au Städel Museum, de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, à compter du 6 octobre prochain jusqu'au 30 janvier 2022.

Rembrandt à Amsterdam. Créativité et concurrence a été organisée par le Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, et le Städel Museum, Francfort-sur-le-Main. Le Musée des beaux-arts du Canada tient à remercier Bader Philanthropies Inc. pour son généreux soutien à l'exposition Rembrandt à Amsterdam, ainsi que PACART et Touchstone Exploration, Inc. pour leur parrainage. L'exposition a reçu l'appui du gouvernement du Canada et a été honorée par le patronage de Sa Majesté le roi des Pays-Bas et du Bureau du Gouverneur général du Canada. Parmi les fiers partenaires figurent l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Canada et le Festival canadien des tulipes.

