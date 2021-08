Le gouvernement du Canada annonce une contribution financière à #MJAB

VALCOURT, QC, le 12 août 2021 /CNW/ - Notre gouvernement veille à ce que nos institutions culturelles aient une influence positive sur la vie des Canadiens et Canadiennes. Au cours de la dernière année, en raison de la pandémie de COVID-19, la population canadienne a eu peu d'occasions de faire des sorties au musée. Pendant cette période difficile, le gouvernement du Canada s'est engagé à maintenir l'appui qu'il accorde aux musées et à les aider à retrouver une certaine stabilité.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé que le gouvernement du Canada accordait une aide financière de 266 601 dollars au Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier pour la réalisation d'une exposition itinérante bilingue sur la créativité des adolescents.

Accordé par l'entremise du volet Accès au patrimoine du Programme d'aide aux musées, ce financement permettra au Musée de produire une exposition itinérante interactive conçue pour les jeunes, accompagnée de programmes éducatifs stimulants. L'exposition sera présentée au Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier dès le printemps 2022 et partira en tournée pancanadienne en 2023. Le Musée confiera la gestion de l'exposition itinérante au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir les lieux de partage de la culture et du patrimoine, comme les musées. La notoriété du Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier n'est plus à faire. La créativité est toujours mise de l'avant dans chacune de ses activités. Bravo pour l'exposition innovatrice Jeunes inventeurs et bon succès dans son voyage à travers le Canada! »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« L'histoire du jeune Joseph-Armand Bombardier est inspirante. Cent ans plus tard, nous avons envie de célébrer cette pulsion d'ingéniosité et de souligner la créativité qui anime les jeunes d'aujourd'hui. Ces jeunes sont vraiment formidables! Merci au gouvernement du Canada de son soutien. »

- Carol Pauzé, directrice, Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier

Les faits en bref

Situé à Valcourt, dans la région des Cantons-de-l'Est, le Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier propose de faire vivre l'héritage de Joseph-Armand Bombardier et de ses successeurs. Il démontre ainsi aux visiteurs que la créativité, l'ingéniosité, l'invention et l'innovation sont à la portée de tous. Fondé en 1971 et complètement repensé en 2016 à la suite de rénovations importantes en 2014-2015, le Musée œuvre à inspirer les générations futures et à remplir une mission culturelle et éducative.

Le programme d'aide aux musées appuie les établissements et les travailleurs du patrimoine dans le but de préserver et de présenter des collections patrimoniales. Le programme favorise la préservation du patrimoine culturel autochtone et facilite l'accès aux collections patrimoniales pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Il favorise également l'essor des connaissances, des compétences et des pratiques professionnelles liées aux fonctions muséales clés.

Liens connexes

Programme d'aide aux musées

Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca