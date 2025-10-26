OTTAWA, ON, le 26 oct. 2025 /CNW/ - La présente est une déclaration publiée aujourd'hui par Caroline Dromaguet, présidente-directrice générale du Musée canadien de la guerre et du Musée canadien de l'histoire :

« Le Musée canadien de la guerre a l'immense regret d'annoncer le décès de Tim Cook, historien en chef et directeur de la recherche du Musée, et estimé ami et collègue. »

« En tant qu'éminent spécialiste de l'histoire militaire au Canada, Tim Cook a considérablement contribué à l'essor du Musée canadien de la guerre depuis 2002. Il a d'ailleurs joué une fonction déterminante pour que le Musée devienne ce qu'il est aujourd'hui. Parmi ses contributions, notons son travail dans l'aménagement de la très populaire exposition de notre Galerie 2 : Pour la couronne et la patrie, ainsi que son rôle à titre de conservateur pour de nombreuses expositions d'envergure, dont Victoire 1918 - Les 100 derniers jours, Des communautés à la guerre et Guerre et médecine. Tim Cook a été à l'origine ou a dirigé d'importantes mises à jour pour de nombreux espaces du Musée, en plus de nombreuses recherches, publications, conférences et un rayonnement international. Il s'est aussi fait le promoteur de Leur histoire, un projet d'histoire orale basé sur des entretiens menés auprès d'ex-militaires et de leurs proches. Au fil des ans, il a encadré un grand nombre de spécialistes du Musée et, grâce à ses récentes initiatives, il a contribué à jeter les bases d'importantes recherches à venir au Musée.

« Tim Cook était un historien et un auteur parmi les plus prolifiques, reconnus et influents au pays. Il a publié 19 livres et des dizaines d'articles scientifiques, et a participé à des centaines de conférences, communications publiques et entrevues dans les médias. Certains de ses livres ont remporté une variété de prix, notamment le Prix du livre d'Ottawa dans la catégorie « Œuvres de non-fiction » (quatre fois), le Prix J.W. Dafoe (deux fois), le Prix C.P. Stacey (deux fois) et le Prix Charles Taylor dans la catégorie « Œuvres de non-fiction ». Son livre The Good Allies a fait partie des cinq finalistes du prix Lionel Gelber 2025, qui récompense les meilleurs ouvrages de non-fiction consacrés à la politique étrangère dans le monde. Tim était aussi le directeur de Studies in Canadian Military History, une collection spécialisée de livres publiée par le Musée, en partenariat avec les Presses de l'Université de la Colombie-Britannique. Pour sa contribution à l'histoire du Canada, il a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elisabeth II, la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants et le Prix du Gouverneur général en histoire. Il était membre de la Société royale du Canada et de l'Ordre du Canada.

« Tim Cook était un ambassadeur passionné, tant pour le Musée que pour l'histoire militaire canadienne. Il a su laisser sa propre empreinte sur l'histoire; une empreinte indélébile.

« Nous souhaitons adresser nos plus sincères condoléances à la famille, aux proches et aux collègues de Tim Cook, ainsi qu'à toutes les personnes qui l'appréciaient. Des précisions sur une occasion plus formelle de souligner ses contributions seront bientôt communiquées par l'entremise du Musée. »

