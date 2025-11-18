OTTAWA, ON, le 18 nov. 2025 /CNW/ - En 2018, Eric Brunt est parti en fourgonnette pour traverser le Canada, dans le but de s'entretenir avec le plus grand nombre possible d'ex-militaires de la Seconde Guerre mondiale. Au cours des quatre années suivantes, il a enregistré des centaines de récits de personnes provenant de toutes les branches de l'armée.

Ces précieux témoignages, produits par Melki Films, font maintenant partie des collections de récits oraux du Musée canadien de la guerre. À l'heure actuelle, 200 entrevues sont accessibles gratuitement dans la base de données des collections du Musée. Le Musée continuera de transcrire et de cataloguer les entrevues jusqu'à ce que les 483 entrevues soient disponibles en ligne pour le public.

« Chaque année qui passe, il y a de moins en moins d'ex-militaires de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré James Whitham, directeur général du Musée canadien de la guerre. Cette collection d'entrevues constitue un témoignage précieux d'expériences personnelles, qui soutiendront davantage la recherche et la compréhension des répercussions de la Seconde Guerre mondiale à long terme. »

Cinéaste qui partage son temps entre sa ville natale, Victoria, et Montréal, Eric Brunt a été inspiré à documenter les récits d'ex-militaires après le décès de son grand-père, Clifford Brunt, radiotélégraphiste pendant la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, Eric s'est rendu compte qu'il n'avait aucune trace des expériences vécues par son grand-père pendant la guerre, ce qui l'a amené à se demander quels autres récits d'ex-militaires n'ont jamais été consignés, alors qu'ils sont maintenant sur le point d'être perdus à jamais. Grâce aux efforts d'Eric, 483 entrevues avec des ex-militaires de la Seconde Guerre mondiale, hommes et femmes, de toutes les branches de service, y compris l'Armée, la Marine et l'Armée de l'air, sont maintenant enregistrées pour documenter leurs expériences pendant la guerre.

« Ça m'a choqué de voir que bon nombre des personnes à qui j'ai parlé et que j'ai filmées n'avaient jamais été interviewées devant une caméra auparavant pour raconter leur histoire pendant leur service, a expliqué Eric Brunt. Je crois sincèrement que continuer à dire le nom d'une personne le préserve dans l'histoire. Si nous nous souvenons des noms des gens qui sont tombés pendant la guerre, nous n'oublierons pas leur service et leur sacrifice ultime. »

La collection Eric-Brunt complète la riche collection de récits oraux que possède déjà le Musée de la guerre et qui provient de nombreuses sources au fil des ans. Cela comprend plus de 200 entrevues réalisées dans le cadre du projet Leur histoire, une exploration des effets du service sur les ex-militaires et leurs proches après le retour à la vie civile, couvrant les conflits et le service de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui.

Des vidéos de la collection Eric-Brunt ont été acquises grâce aux fonds du Fonds de la collection nationale de collecte financé par les dons. Pour accéder aux collections d'histoires orales du Musée, visitez museedelaguerre.ca/collections. Vous trouverez ci-dessous des liens directs vers chaque collection. Les fichiers vidéos sont accessibles sur demande par l'entremise du Centre de recherche sur l'histoire militaire.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire au Canada. Il a pour mission de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales.

The MELKI Group of Companies a produit, a distribué et possède la collection d'Eric Brunt. La société, qui regroupe MELKI Films, MELKI Productions et MELKI Distribution, est une maison de production et de distribution montréalaise. Elle dispose actuellement d'une liste chargée de documentaires, de films scénarisés et de projets de conservation axés sur le récit à travers les arts visuels.

Pour obtenir des vidéos de la collection Eric-Brunt à des fins de diffusion, veuillez communiquer avec Viveka Melki de MELKI Distribution : [email protected].

Bande-annonce de la collection Eric-Brunt : https://youtu.be/IDonqw8gfIo?si=tt95VfSdTBZ1VWfJ

Pour plus de renseignements, veuillez visiter museedelaguerre.ca. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, sur Facebook ou sur Instagram.

