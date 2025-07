GATINEAU, QC , le 30 juill. 2025 /CNW/ - Le Musée canadien de l'histoire est fier d'annoncer un don proposé par la famille Weston, celui de la Charte royale de la Compagnie de la Baie d'Hudson, l'un des documents historiques les plus importants de notre pays.

Délivrée en 1670 par Charles II, roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, la charte accordait à la compagnie des droits commerciaux sur de vastes territoires non cédés qui constituent aujourd'hui une grande partie du Canada. Elle a joué un rôle central dans l'histoire du Canada, ayant eu un impact profond et continu sur les Premières Nations et les communautés inuit et métisses.

La charte est largement considérée par la communauté historienne comme un document fondateur du Canada, reconnu pour son importance dans le développement économique et territorial du pays.

Sous réserve de l'approbation du tribunal supervisant la procédure LACC de CBH, la société financière de la famille Weston, Wittington Investments, Limited, ferait l'acquisition de la Charte royale pour en faire un don immédiat et permanent au Musée de l'histoire. Une audience sur cette proposition est prévue le 9 septembre 2025.

Le Musée de l'histoire mènera un processus de consultation significatif avec les peuples autochtones sur la manière dont la Charte royale peut être partagée, interprétée et contextualisée d'une manière qui respecte leurs perspectives et expériences historiques. La famille Weston a offert un financement supplémentaire pour soutenir ce processus, afin de faciliter le partage de la Charte royale, y compris avec d'autres musées, et pour soutenir les programmes éducatifs, les expositions publiques et les efforts de sensibilisation du Musée en lien avec la Charte.

« Ce don est d'une importance capitale pour toute la population canadienne. Il garantit que la Charte royale, l'un des documents les plus importants de l'histoire du Canada, restera en permanence entre les mains du public et qu'elle servira de catalyseur pour un dialogue national, pour l'éducation et pour la réconciliation, et ce, pour des générations à venir », a déclaré Caroline Dromaguet, présidente-directrice générale du Musée de l'histoire.

La famille Weston a publié une déclaration à ce sujet : « Alors que le Canada est confronté à de grands défis et à la recherche d'une unité renouvelée, il est plus important que jamais que nous conservions les symboles et les récits qui nous définissent en tant que nation, a déclaré Galen Weston. La charte est un artéfact important dans l'histoire complexe du Canada. Notre objectif est de veiller à ce qu'elle soit préservée avec soin, partagée avec intégrité et rendue accessible à la population canadienne, en particulier aux gens dont l'histoire est profondément reliée aux effets qu'elle a eus. »

Situé sur les rives de la rivière des Outaouais à Gatineau, au Québec, le Musée canadien de l'histoire attire plus de 1,2 million de personnes chaque année. Le rôle principal du Musée est d'accroitre la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation de la population à l'égard d'événements, d'expériences, de personnalités et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadiennes, tout en la sensibilisant à l'histoire du monde et aux autres cultures.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez museedelhistoire.ca et suivez-nous sur X, Facebook et Instagram.

Si vous désirez que votre nom soit retiré de notre liste d'envoi ou si nous devions transmettre cette information à une autre personne, veuillez nous en aviser par courriel à [email protected].

SOURCE Musée canadien de l'histoire

Renseignements - Médias : Stéphanie Verner, Agente principale des relations avec les médias et communications, Musée canadien de l'histoire, Téléphone : 819-776-7169, [email protected]