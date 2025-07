OTTAWA, ON, le 2 juill. 2025 /CNW/ - Le Musée canadien de la guerre renforce une fois de plus sa réputation de centre d'expertise pour les véhicules militaires spécialisés historiques et son programme de restauration avec l'acquisition d'un véhicule amphibie blindé de dépannage M4A2 de marque Sherman, un type de véhicule qui a joué un rôle important dans l'histoire du jour J pour le Canada.

Cette pièce a été offerte par le Tank Museum, au Royaume-Uni. Il s'agit de l'un des cinq seuls véhicules de ce type connus à ce jour, et il s'agira du seul Sherman BARV exposé en Amérique du Nord. Son transport à partir du Royaume-Uni vers le Canada a été rendu possible grâce au généreux soutien des Amis du Musée canadien de la guerre.

il s'agira du seul Sherman BARV exposé en Amérique du Nord.

« Le Musée de la guerre est l'une des seules institutions au Canada à posséder l'expertise nécessaire pour restaurer entièrement ce type de véhicules militaires complexes, a déclaré James Whitham, directeur général du Musée canadien de la guerre. Nous nous réjouissons de pouvoir l'intégrer à notre collection et d'entamer la restauration minutieuse de ce véhicule rare pour nous aider à raconter l'histoire de la participation du Canada au débarquement de Normandie et aux opérations sur les plages qui ont suivi. »

Il s'agit d'un exemple unique et rare d'un véhicule blindé spécialisé qui a été conçu pour les débarquements amphibies et qui s'est avéré essentiel au succès du Canada et des Alliés lors des débarquements du jour J sur la plage Juno et ailleurs, le 6 juin 1944. Ces véhicules étaient capables d'opérer dans des eaux d'une profondeur allant jusqu'à neuf pieds et ont aidé à déplacer les véhicules qui bloquaient les plages après être tombés en panne ou avoir été endommagés par le feu ennemi. Ils ont également été utilisés lors de la traversée du Rhin en mars 1945 et ont continué à être utilisés par l'armée britannique jusqu'en 1963. La participation exacte de ce BARV au jour J fait encore l'objet de recherches.

« Bien qu'il soit unique dans notre collection, ce véhicule n'a pas été utilisé par le Royal Armoured Corps, ce qui signifie que le Tank Museum n'était pas le meilleur endroit où le conserver. Nous nous réjouissons donc de pouvoir en faire don à nos partenaires du Musée canadien de la guerre, afin qu'il puisse être restauré et présenté, a déclaré Chris van Schaardenburgh, responsable des collections de véhicules au Tank Museum. Seuls quelques Sherman BARV ont survécu et deux d'entre eux sont présentés au Royaume-Uni. Il est donc extrêmement important que nous partagions avec le Canada ce véhicule qui a été utilisé sur les plages de Normandie. »

Le véhicule a été récupéré sur un champ de tir de la plaine de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre, et était conservé au Tank Museum depuis 2009. Le Musée de la guerre prévoit de le restaurer pour le présenter dans la galerie LeBreton. Il s'ajoutera ainsi à l'impressionnante collection de 200 véhicules militaires présentés dans cet espace, illustrant vivement la riche histoire militaire du Canada.

En raison de l'ampleur des travaux de restauration nécessaires, il faudra plusieurs années avant que ce véhicule ne soit prêt à être présenté au public.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire au Canada. Il a pour mission de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales.

