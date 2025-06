OTTAWA, ON, le 11 juin 2025 /CNW/ - Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour la Conférence du Musée canadien de la guerre 2025 : Histoire orale et expérience d'ex-militaires, qui se tiendra du jeudi 2 octobre au dimanche 5 octobre 2025 au Musée. Cette conférence novatrice, l'une des premières à mettre l'accent sur l'intérêt croissant pour l'expérience des ex-militaires après la fin de leur service, offrira une tribune aux historiens et historiennes, aux ex-militaires, aux membres de la communauté militaire ainsi qu'à d'autres personnes, qui pourront présenter les dernières recherches sur l'histoire orale et les répercussions du service militaire après le retour à la vie civile, et en discuter.

« L'impact du service sur les ex-militaires et sur leurs proches est un domaine d'étude en expansion, affirme James Whitham, directeur général du Musée canadien de la guerre. Nous nous réjouissons d'organiser des discussions intéressantes sur le rôle que peut jouer l'histoire orale dans l'amélioration de notre compréhension de l'impact du service militaire d'une génération à l'autre. »

La Conférence du Musée canadien de la guerre 2025 se tiendra du jeudi 2 octobre au dimanche 5 octobre 2025. Post this

La conférence offre également l'occasion de se réunir et d'explorer les façons dont l'histoire orale contribue à intégrer des histoires non racontées dans le récit plus large du service militaire. Cette « histoire cachée » de l'expérience des ex-militaires nous permet de mieux comprendre les répercussions que peuvent avoir les conflits et le service militaire sur les personnes, sur leurs familles et sur la société dans son ensemble.

Michael Petrou, Ph. D, historien, Expérience d'anciens combattants, et Tim Cook, historien en chef et directeur, Recherche, du Musée, figurent au nombre des conférenciers et conférencières.

L'évènement accueillera également plus de 20 spécialistes et ex-militaires de partout au Canada, qui présenteront les travaux de recherche dans le cadre de six panels.

Utilisation des histoires orales des ex-militaires dans les musées et les universités examine l'utilisation des histoires orales des ex-militaires dans les musées et les universités en mettant l'accent sur des projets innovants qui préservent et transmettent les expériences des membres du personnel militaire et de leurs familles.

examine l'utilisation des histoires orales des ex-militaires dans les musées et les universités en mettant l'accent sur des projets innovants qui préservent et transmettent les expériences des membres du personnel militaire et de leurs familles. Les liens profonds entre ex-militaires après des missions oubliées explore les liens formés entre les ex-militaires de missions et d'unités qui ont été oubliées, négligées ou ternies par des scandales.

explore les liens formés entre les ex-militaires de missions et d'unités qui ont été oubliées, négligées ou ternies par des scandales. Discussion sur les impacts du service est une conversation bilingue sur la façon dont les ex-militaires sont influencés par leur service dans les forces armées, qui aborde le retour des ex-militaires à la vie civile et les effets durables du service militaire.

est une conversation bilingue sur la façon dont les ex-militaires sont influencés par leur service dans les forces armées, qui aborde le retour des ex-militaires à la vie civile et les effets durables du service militaire. Le statut de vétéran et les communautés d'ex-militaires examine la condition d'ex-militaire vécue collectivement, façonnant non seulement les personnes, mais aussi les communautés et la place des ex-militaires au sein de ces communautés.

examine la condition d'ex-militaire vécue collectivement, façonnant non seulement les personnes, mais aussi les communautés et la place des ex-militaires au sein de ces communautés. Les témoignages de militaires et les arts explore comment des ex-militaires utilisent l'art pour transmettre leurs expériences. Cette discussion attirera l'attention sur des œuvres créatives qui reflètent les réalités de la vie militaire, le syndrome de stress posttraumatique et la guerre.

explore comment des ex-militaires utilisent l'art pour transmettre leurs expériences. Cette discussion attirera l'attention sur des œuvres créatives qui reflètent les réalités de la vie militaire, le syndrome de stress posttraumatique et la guerre. Reconnaitre, indemniser et accepter la condition d'ex-militaire examine les relations historiques et contemporaines entre les ex-militaires et le gouvernement, ainsi qu'entre les ex-militaires et la société canadienne en général.

Pour obtenir de plus amples renseignements et pour vous inscrire à la Conférence du Musée canadien de la guerre 2025, rendez-vous sur le site Web de la conférence : museedelaguerre.ca/evenements/conference-2025. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas assister à la conférence en personne, un forfait de conférence virtuelle donnera accès à certaines séances le vendredi et le samedi.

Cette conférence est organisée sous l'égide du projet Leur histoire : Témoignages d'ex-militaires du Canada et de leurs proches, qui est généreusement soutenu par la famille A. Britton Smith; la Fondation Azrieli; Arthur B.C. Drache, C.M., c.r. et Judy Young Drache; La Légion royale canadienne; la Fondation nationale Légion; Les Amis du Musée canadien de la guerre; la Fondation Crabtree; Robert Stollery, en l'honneur de son service pendant la Seconde Guerre mondiale; le colonel (retr.) Stanley A. Milner, O. C., A.O.E., M.S.M., C.D., LL.D.; et des personnes de partout au Canada.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire du Canada. Il a pour mission de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page museedelaguerre.ca. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, Facebook ou Instagram.

Si vous désirez que votre nom soit retiré de notre liste d'envoi ou si nous devons transmettre cette information à une autre personne, veuillez nous en aviser par courriel.

SOURCE Musée canadien de la guerre

Renseignements - Médias : Avra Gibbs Lamey, Agente principale des communications et relations médias, Musée canadien de la guerre, Téléphone : 613-791-0910, [email protected]