GATINEAU, QC, le 13 juin 2025 /CNW/ - L'appel de projets 2025 de Musées numériques Canada ouvrira dans deux jours! Dès le 15 juin, les musées et organismes patrimoniaux, culturels et autochtones admissibles sont invités à poser leur candidature pour un financement de Musées numériques Canada (MNC) pouvant aller jusqu'à 250 000 $. Plus de deux millions de dollars de financement permettront de créer des projets en ligne, d'accroitre la capacité numérique et d'atteindre de nouveaux publics au moyen de la communication narrative virtuelle.

Musées numériques Canada est un programme d'investissement administré par le Musée canadien de l'histoire. Le programme accepte des propositions de projets dans l'un des deux volets d'investissement suivants :

Musées numériques Canada a versé à ce jour plus de 22 millions de dollars de financement à plus de 275 projets.

Projets numériques

Grâce à un investissement d'un maximum de 250 000 $, ce volet permet de créer un projet en ligne à partir de zéro avec le soutien d'un service de développement Web.

Grâce à un investissement d'un maximum de 25 000 $, ce volet permet de raconter une histoire captivante sur un organisme ou une communauté au moyen de la conviviale plateforme de conception de site Web de MNC.

À venir en septembre, Musées numériques Canada proposera à nouveau un robuste programme d'aide à la préparation d'une demande afin d'aider les organisations à renforcer leurs demandes de financement. Ces initiatives incluront des séances d'information, des séances de mentorat et des heures de bureau.

Musées numériques Canada, le plus grand programme national d'investissement du genre au Canada, a versé à ce jour plus de 22 millions de dollars de financement à plus de 275 projets. Il offre aux musées et aux organismes patrimoniaux canadiens du financement, des conseils d'experts et des outils conviviaux pour raconter des histoires sur une variété de plateformes en ligne, tels que des expositions et des visites virtuelles, des jeux en ligne, des applications Web et des ressources éducatives. Musées numériques Canada souscrit aux principes de l'accessibilité en ligne, de l'équité, de la diversité et de l'inclusion dans le secteur du patrimoine.

Visitez museesnumeriques.ca pour présenter une demande et pour jeter un coup d'œil à certains des projets financés récemment!

L'appel de projets de 2025 prendra fin le 1er décembre.

Administré par le Musée canadien de l'histoire, Musées numériques Canada (MNC) est un programme d'investissement visant à renforcer la capacité numérique des musées et organisations patrimoniales, culturelles et autochtones partout au Canada, et à offrir à la population un accès unique à des histoires et expériences diverses.

