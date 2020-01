Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE - Montréal devient la première Ville au Québec à obtenir la certification OR remise par Vélo Québec

MONTRÉAL, le 13 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les actions mises en place par la Ville pour faciliter les déplacements à vélo sont récompensées alors que Montréal devient la première municipalité du Québec à obtenir la certification OR du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE. La métropole rejoint ainsi d'autres villes comme Toronto, Ottawa ou Portland, qui ont également reçu cette distinction.

« Vélo Québec est très heureux d'octroyer cette reconnaissance à la Ville de Montréal. La certification OR souligne son engagement à créer une culture du vélo dynamique, qui contribue à l'amélioration de l'environnement, de la santé et du bien-être des citoyennes et citoyens », a déclaré Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec.

« Je suis fier de cette distinction remise à Montréal. Notre administration travaille fort pour améliorer et sécuriser les déplacements des Montréalaises et des Montréalais sur tous les plans. La pratique du vélo doit être favorisée comme une alternative à la voiture et un complément au transport collectif. Grâce aux réalisations des dernières années et avec les différents projets annoncés, dont le Réseau Express Vélo (REV), nous espérons encourager davantage d'adeptes à utiliser le vélo pour leurs déplacements quotidiens », a déclaré Eric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal au comité exécutif.

« Montréal dispose d'un réseau cyclable structurant qui contribue à faire du vélo une véritable option de transport utilitaire et ce, 12 mois par année. Cette certification OR démontre notre engagement à favoriser et à faciliter les déplacements à vélo dans les rues de Montréal », a ajouté Marianne Giguère, conseillère associée au développement durable et aux transports actifs au sein du comité exécutif.

Les actions mises en œuvre par la Ville :

La Ville s'est engagée à favoriser la pratique du vélo en poursuivant la croissance de son réseau cyclable. Avec le nouveau Réseau Express Vélo (REV), Montréal comptera environ 925 km d'aménagements cyclables à la fin de 2020;

La Ville a réalisé l'aménagement d'une première vélorue sur la rue Saint-André en 2019;

La Ville a aussi bonifié son réseau de 16 sas vélos et 6 zones d'entrecroisement pour améliorer la visibilité des cyclistes aux intersections. Des bandes de protection contre l'emportiérage ont aussi été ajoutées sur 14 km;

La Ville a implanté 25 nouvelles bornes de comptage dans 11 arrondissements, ce qui permettra de mieux planifier le développement du réseau cyclable;

La Ville, en 2019, a mis en service 1 000 nouveaux vélos en libre service BIXI, dont une centaine de vélos à assistance électrique qui ont été déployés dans 6 nouveaux arrondissements. Elle a aussi augmenté les investissements prévus, ce qui lui permettra d'ajouter plus de 2 200 vélos à son réseau de vélopartage dans les prochaines années;

Le déneigement du réseau cyclable montréalais en hiver (76 %), fait du vélo une option de transport accessible à l'année;

Avec l'adoption de l'approche Vision Zéro décès et blessé grave, Montréal s'est dotée de moyens pour renforcer la sécurité de l'ensemble des usagers du réseau routier sur son territoire (le plan d'action peut être consulté en ligne : ville.montreal.qc.ca/visionzero);

La Ville de Montréal soutient l'implantation du programme Cycliste averti dans un nombre grandissant d'écoles de la collectivité.

Lancé en 2015 par Vélo Québec, le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE encourage les collectivités et les organisations à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de loisirs pour tous. Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE est inspiré du programme Bicycle Friendly America , créé en 1980 par The League of American Bicyclists et implanté en Ontario par Share the Road Cycling Coalition depuis 2010.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Karla Duval, Service de l'expérience citoyenne et des communications, Ville de Montréal, 514 868-5934