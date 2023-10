GATINEAU, QC, le 1er oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Aînés, Seamus O'Regan Jr., a fait la déclaration suivante :

« Nous vivons dans un pays vieillissant. Dans ma province, Terre-Neuve-et-Labrador, les aînés représentent près d'un quart de la population. C'est une bonne chose, et il est de notre responsabilité, en tant que société, de veiller à ce que les aînés, qui ont construit ce pays et lui ont tant donné, vieillissent dans la dignité. Cela passe par le choix, l'abordabilité, l'inclusion et la communauté.

En tant que ministre des Aînés, ce sont mes priorités. Notre gouvernement a augmenté de 10 % la pension de la Sécurité de la vieillesse des aînés de 75 ans et plus, afin de les aider à assumer les dépenses supplémentaires liées au vieillissement. Nous avons également augmenté d'un montant pouvant atteindre 947 $ par année le Supplément de revenu garanti des aînés célibataires ayant un faible revenu. Par ailleurs, en 2021, nous avons lancé l'initiative Bien vieillir chez soi afin que les aînés puissent vieillir en toute sécurité dans leur communauté, entourés de leurs proches. Maintenant, nous élargissons le Régime canadien de soins dentaires pour que les aînés à faible revenu puissent commencer à recevoir des soins dentaires d'ici la fin de 2023.

Ce n'est là qu'un aperçu des changements que nous apportons, et notre travail est loin d'être terminé. Nous devons augmenter les salaires des préposés aux services de soutien à la personne qui s'occupent des aînés. Nous devons encore bonifier le Supplément de revenu garanti pour rendre la vie encore plus abordable. Nous avons besoin d'une loi sur les soins de longue durée sécuritaires, car ce que nous avons vu pendant la pandémie est épouvantable. Au Canada, personne n'aurait dû vivre dans des conditions aussi horribles. Cela ne doit jamais se reproduire.

Je suis reconnaissant au Conseil national des aînés, aux aînés qui témoignent de leur vécu, aux travailleurs de soutien et aux administrateurs qui donnent des conseils honnêtes. Avec leur aide, nous continuerons à travailler fort pour faire de ce pays un endroit où il fait bon vieillir. La meilleure façon de rendre hommage à nos aînés est de veiller à ce qu'ils puissent vivre comme ils l'entendent, en ayant le choix et en conservant leur dignité.

Bonne Journée nationale des aînés. »

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Hartley Witten, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr., 343-575-1065, [email protected] ; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]