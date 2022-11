Suzanne Guèvremont, forte de 25 ans d'expérience dans l'industrie, a été choisie pour diriger l'ONF au cours des cinq prochaines années.

GATINEAU, QC, le 25 nov. 2022 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui la nomination de Suzanne Guèvremont à titre de prochaine commissaire du gouvernement à la cinématographie de l'Office national du film du Canada (ONF). Il s'agira d'une nomination de cinq ans par le gouverneur en conseil, à compter du 28 novembre 2022.

Mme Guèvremont est directrice de l'École des arts numériques, de l'animation et du design (École NAD-UQAC) de Montréal depuis 1999. L'École NAD-UQAC forme des professionnels émergents dans les domaines de l'animation 3D, de la postproduction télévisuelle et cinématographique, des jeux vidéo, du design, de la simulation et de la visualisation, y compris la réalité virtuelle. Mme Guèvremont a été active dans les secteurs de la culture, de l'éducation et des médias numériques pendant plus de 25 ans, contribuant de manière importante au développement économique de ces industries partout au Québec. Mandatée par le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec de 2018 à 2021, elle a fondé SYNTHÈSE Pôle Image Québec, un projet dédié à l'avancement de l'expertise et de la recherche en création numérique.

Mme Guèvremont est présidente du conseil d'administration du Collège Notre-Dame. Jusqu'à cette nomination, elle était également vice-présidente du conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). Elle a déjà siégé aux conseils d'administration de CBC/Radio-Canada, du Fonds Bell (en tant qu'administratrice et présidente), de l'Association des écoles supérieures d'art de Montréal (ADESAM), du Consortium en innovation numérique du Québec, de l'Alliance numérique, du Consortium multimédia CESAM et du Forum des inforoutes et du multimédia. Elle possède également une vaste expérience internationale, ayant travaillé en Chine, en Inde, aux États-Unis et en Italie.

Mme Guèvremont est détentrice du titre d'administrateur de sociétés certifié (ASC) (2021) et titulaire d'un diplôme d'études supérieures en gestion de HEC Montréal (1997). Elle a été membre du Barreau du Québec de 1993 à 2012 et détient un baccalauréat en sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal (1992).

L'Office national du film du Canada est une agence fédérale du portefeuille du Patrimoine canadien. Cette nomination est le résultat du processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite du gouvernement du Canada pour les nominations par le gouverneur en conseil.

« Faire connaitre nos histoires au reste du monde par nos films est essentiel pour mettre en valeur la force de notre diversité, la richesse de notre talent, notre engagement envers la réconciliation, et d'autres histoires qui sont uniques à notre pays. C'est pourquoi l'Office national du film est si important pour le Canada, et je suis certain qu'il sera entre bonnes mains avec Mme Guèvremont. Je la félicite pour cette nomination et lui souhaite beaucoup de succès. Je tiens également à remercier Claude Joli-Cœur, qui dirige l'ONF depuis 2014, pour sa contribution exemplaire à l'industrie cinématographique canadienne. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

L'Office national du film du Canada est le producteur et distributeur public de films et de médias numériques du Canada. Agence du gouvernement du Canada, l'ONF produit et distribue des films documentaires, des animations, des documentaires Web et d'autres types de séries dramatiques. L'ONF rend compte au Parlement Canada par l'entremise du ministre du Patrimoine canadien. L'ONF dispose de programmes de production et de divisions bilingues, en anglais et en français, notamment des documentaires à caractère multiculturel.

Les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille de Patrimoine canadien sont affichées, à mesure qu'elles se présentent, sur le site Web des nominations approuvées par le gouverneur en conseil. Les personnes qui le souhaitent peuvent poser leur candidature en ligne.

