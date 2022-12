Caroline Dromaguet est présidente-directrice générale par intérim du Musée canadien de l'histoire depuis décembre 2020

GATINEAU, QC, le 5 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé la nomination de Caroline Dromaguet au poste de présidente-directrice générale du Musée canadien de l'histoire pour un mandat de cinq ans. Cette nomination est le résultat d'un processus de sélection rigoureux, ouvert, transparent et fondé sur le mérite mené par la gouverneure en conseil.

Mme Dromaguet est présidente-directrice générale par intérim du Musée canadien de l'histoire depuis décembre 2020. Professionnelle chevronnée du milieu des musées, Mme Dromaguet possède plus de 20 ans d'expérience dans de nombreux aspects du travail muséal, notamment la gestion de musées, l'élaboration et la livraison de produits culturels, les partenariats internationaux et les projets qui positionnent stratégiquement la riche et fascinante histoire du Canada sur la scène internationale. Elle encourage la collaboration, la pensée innovatrice et le leadership au sein de la communauté muséale du Canada.

Depuis qu'elle s'est jointe à la Société du Musée canadien de l'histoire en 1998, Mme Dromaguet a occupé un certain nombre de postes-clés dans divers domaines, notamment en tant que gestionnaire des expositions et des projets stratégiques et directrice des expositions, du développement créatif et de l'apprentissage, avant d'être nommée directrice générale par intérim du Musée canadien de la guerre au début de 2018. Dans le cadre de son rôle de directrice générale par intérim, elle s'est efforcée de garantir l'inclusion de voix et de perspectives diverses dans les projets du musée et d'explorer de nouveaux modes de communication avec les parties prenantes. Le dévouement de Mme Dromaguet envers l'industrie canadienne de la culture et du patrimoine est de longue date. Outre son travail avec les musées nationaux d'histoire du Canada, elle a précédemment travaillé au Musée des beaux-arts du Canada et a contribué à des projets de l'Association des musées canadiens et du Musée virtuel du Canada.

Le Musée canadien de l'histoire, qui gère également le Musée canadien de la guerre et le Musée virtuel de la Nouvelle-France, est le musée national d'histoire humaine au Canada. Ensemble, ces musées constituent des centres de recherche et d'information publique sur l'histoire du Canada. Leur rôle principal est d'accroître la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation de la population canadienne à l'égard d'événements, d'expériences, de personnes et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadiennes.

Citations

« Je tiens à féliciter Mme Dromaguet pour sa nomination au poste de présidente-directrice générale du Musée canadien de l'histoire. Ses vastes connaissances et son expérience en gestion de musée, ainsi que le leadership dont elle a fait preuve depuis les deux dernières années sur une base intérimaire, assureront la pérennité de la vision de cette institution ainsi que la continuité de ce grand musée national dont nous sommes tous si fiers. Raconter l'histoire du Canada à la population canadienne et au reste du monde est une composante essentielle de notre identité. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Les musées nationaux du Canada sont régis par la Loi sur les musées, adoptée en 1990. Conformément à cette loi, les directeurs ou directrices sont nommés par le conseil d'administration, avec l'approbation du gouverneur en conseil.

En 2015, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle approche à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche respecte le principe de la diversité et repose sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle se traduit par la recommandation de personnes hautement qualifiées qui reflètent réellement la diversité canadienne.

Au fur et à mesure qu'elles sont offertes, toutes les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées dans le site des nominations par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne.

