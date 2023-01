M. Abramson est avocat et possède plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs réglementés des communications et de la technologie

GATINEAU, QC, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui la nomination de Bram Abramson au poste de conseiller régional pour l'Ontario au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour un mandat de cinq ans à compter du 15 février. Cette nomination est le résultat du processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite du gouvernement du Canada pour les nominations par le gouverneur en conseil.

M. Abramson a plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs réglementés des communications et de la technologie au sein desquels il prodigue des conseils sur divers enjeux. Il a agi en tant qu'avocat général d'un fournisseur de portefeuilles de chaîne de blocs et en tant qu'agent du contentieux et de la réglementation d'une firme de télécommunications compétitive. Il a également été conseiller auprès de la Broadcast and Telecom Legislative Review et boursier de la Mozilla Foundation du Citizen Lab de l'Université de Toronto. Auparavant, il a pratiqué le droit au sein du cabinet d'avocats McCarthy Tétrault et, au début de sa carrière, il a travaillé en tant qu'analyste du secteur pour TeleGeography et le CRTC.

Au fil des ans, M. Abramson a siégé à divers conseils d'administration et comités consultatifs de l'industrie, notamment au sein de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST) et du comité d'examen des investissements communautaires de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (CIRA). Il continue de siéger au conseil de l'American Registry for Internet Numbers.

Admis au barreau et autorisé à exercer la profession d'enquêteur privé en Ontario, M. Abramson est également titulaire d'un baccalauréat ès arts (communications) de l'Université Concordia et d'un baccalauréat en droit civil et d'un Juris Doctor de l'Université McGill.

Le CRTC est un tribunal administratif du portefeuille de Patrimoine canadien qui est indépendant du gouvernement fédéral et qui est responsable de son fonctionnement quotidien.

Citations

« La vaste expérience de Bram Abramson en droit et en télécommunications sera un atout précieux dans son rôle de conseiller régional pour l'Ontario du CRTC. Les conseillers régionaux du CRTC veillent à ce que la portée du tribunal s'étende à l'ensemble du pays, permettant ainsi aux Canadiennes et Canadiens d'avoir accès à un système de communication efficace et fiable d'un océan à l'autre. »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le CRTC a pour mission de veiller à ce que les Canadiennes et Canadiens aient accès à un système de communication de calibre mondial qui favorise l'innovation et enrichit leur vie. Le rôle du CRTC est d'appliquer les lois et les règlements créés par les parlementaires et les politiques des ministères. Le Conseil réglemente et supervise la radiodiffusion et les télécommunications dans l'intérêt du public.

En 2015, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle démarche pour les nominations par le gouverneur en conseil. Cette démarche respecte le principe de la diversité et repose sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle aboutit à la recommandation de candidates et candidats compétents et de grande qualité qui reflètent la diversité canadienne.

Au fur et à mesure qu'elles sont offertes, toutes les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille de Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations du gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne.

Liens connexes

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]