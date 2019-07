Le ministre Rodriguez annonce la nomination au CRTC de la conseillère pour la Colombie-Britannique et le Yukon

À titre de conseillère pour la Colombie-Britannique et le Yukon, Claire Anderson est la première femme autochtone nommée au CRTC

GATINEAU, QC, le 5 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mme Claire Anderson au poste de conseillère à temps plein pour la Colombie-Britannique et le Yukon au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour un mandat de cinq ans à compter du 26 août 2019. Mme Anderson est la première femme autochtone et la première résidente du Yukon nommée au CRTC.

Mme Anderson est citoyenne de la Première Nation Taku River Tlingit. Elle est avocate associée au cabinet d'avocats Lackowicz & Hoffman, à Whitehorse, au Yukon. Avant d'être admise au barreau du Yukon en 2014, Mme Anderson a travaillé au projet de réconciliation de sa Première Nation. Dans le cadre de ce projet, elle a consulté les membres et les dirigeants de la Première Nation en ce qui concerne la réconciliation au sein des communautés autochtones. Mme Anderson siège au conseil d'administration de la Yukon Legal Services Society, du Taku River Tlingit First Nation Economic Partnerships et de la Nacho Nyak Dun Development Corporation. Elle est membre fondatrice de ReMatriate, un groupe pour femmes autochtones. Mme Anderson a obtenu un doctorat en jurisprudence et un baccalauréat ès arts en psychologie de l'Université de la Colombie‑Britannique.

Le CRTC est un tribunal administratif qui réglemente et supervise la radiodiffusion et les télécommunications au nom des Canadiens. Il veille à ce que les créateurs de contenu médiatique et les consommateurs aient accès à un système de communication de calibre mondial qui favorise l'innovation et enrichit leur vie.

Cette nomination s'inscrit dans la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche fait appel à un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite, qui vise à assurer la parité hommes-femmes et à refléter la diversité du Canada, afin d'aider les ministres à faire des recommandations concernant les nominations à des postes au sein de leur portefeuille, en leur fournissant de l'information et de l'orientation.

« La technologie a transformé radicalement notre monde et la façon dont nous vivons. Plus que jamais, nous devons comprendre les besoins des collectivités afin de les aider à naviguer dans l'ère numérique. Je suis convaincu que, à titre de première femme autochtone et de première résidente du Yukon nommée comme conseillère pour la Colombie-Britannique et le Yukon au CRTC, Mme Anderson jouera un rôle primordial dans la présentation des points de vue de sa région. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les rôles de premier plan du CRTC sont ceux de président, de vice-président (radiodiffusion) et de vice‑président (télécommunications). En tout, il peut y avoir jusqu'à 13 conseillers à temps plein dont les titulaires sont nommés par le gouverneur en Conseil.

Au fur et à mesure qu'elles sont offertes, toutes les possibilités de nomination au sein des 17 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil. Les parties intéressées peuvent soumettre une demande en ligne .

