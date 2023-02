MIAMI, le 20 févr. 2023 /CNW/ - Les travailleurs sont au cœur de notre prospérité, et l'une des priorités du Canada est de constituer une main-d'œuvre solide et résiliente. Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a rencontré des membres de l'International Union of Bricklayers and Allied Craftworkers et s'est adressé à eux lors de la réunion du conseil de direction de ce syndicat, qui a eu lieu à Miami, en Floride. L'événement a réuni des membres du syndicat, qui représente des travailleurs des métiers spécialisés, de l'ensemble du Canada et des États-Unis.

Le ministre O'Regan a réitéré l'appui du gouvernement du Canada aux travailleurs des métiers spécialisés et des industries de la construction. Il a parlé du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical du gouvernement du Canada, qui appuie la formation en apprentissage en milieu syndical, l'innovation et le renforcement des partenariats pour les métiers désignés Sceau rouge. Le Programme accordait auparavant 25 millions de dollars par année par l'entremise du volet Investissements dans l'équipement de formation, qui fournit aux syndicats jusqu'à 50 % du coût d'équipements et de matériel nouveaux et à jour qui répondent aux normes de l'industrie ou des investissements dans les nouvelles technologies dans les métiers désignés Sceau rouge. Dans le budget de 2022, le financement permanent du Programme a été doublé et porté à 50 millions de dollars par année grâce à l'ajout d'un nouveau volet de financement. Le nouveau volet, Innovation dans l'apprentissage, appuie des approches novatrices et des partenariats améliorés afin de relever les défis de longue date qui limitent les résultats de l'apprentissage. Au cours des dernières années, le gouvernement a versé plus de 2 700 000 $ à l'International Union of Bricklayers and Allied Craftworkers dans le cadre du Programme.

Le ministre a également souligné la mise en œuvre de la nouvelle déduction pour la mobilité de la main-d'œuvre, du gouvernement, qui prévoit un maximum de 4 000 $ par année d'imposition pour les dépenses de réinstallation temporaire. Les gens de métier et les apprentis admissibles peuvent demander la déduction pour l'année d'imposition 2022.

Au cours des prochains mois, le gouvernement lancera également un nouveau groupe consultatif dirigé par les syndicats, auquel participeront les associations syndicales et de gens de métier. Ce groupe conseillera le gouvernement sur les principaux domaines d'investissement afin d'aider les travailleurs à s'y retrouver dans un marché du travail en évolution.

Citations

« Partout en Amérique du Nord, les travailleurs des métiers spécialisés construisent nos maisons, nos hôpitaux et nos écoles. À l'heure actuelle, nous avons besoin d'eux plus que jamais. Ce sont des gens de métiers comme ceux qui forment l'International Union of Bricklayers and Allied Craftworkers qui ont bâti la classe moyenne et qui continuent de le faire chaque jour. »

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

« Le premier ministre Trudeau et son gouvernement ont été des partenaires loyaux et innovateurs pour le mouvement ouvrier tout au long des années les plus difficiles du XXIe siècle. Nous sommes sincèrement honorés que le ministre Seamus O'Regan Jr. ait pu se joindre à nous lors de la réunion de notre conseil de direction et nous faire part de son point de vue sur les progrès réalisés par le gouvernement en matière d'apprentissage et de formation, de mobilité de la main-d'œuvre et d'autres secteurs essentiels pour nos membres et leur famille. Nous avons bien hâte de continuer à travailler avec lui et avec le ministère du Travail pour renforcer les possibilités et les relations de travail partout au Canada. »

- Le président de l'International Union Bricklayers and Allied Craftworkers, Tim Driscoll

Les faits en bref

Dans le budget de 2022, le gouvernement a doublé le financement du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical grâce à un investissement de 84,2 millions de dollars sur quatre ans. Ainsi, 3 500 apprentis supplémentaires issus de groupes sous-représentés, notamment plus de femmes, de nouveaux arrivants, de personnes en situation de handicap, d'Autochtones et de Canadiens racisés, pourront accéder à des emplois de bonne qualité et bien rémunérés dans le secteur des métiers spécialisés.

La déduction pour la mobilité de la main-d'œuvre permet à une personne de métier admissible de déduire certains frais de transport, de repas et d'hébergement temporaire engagés pour parcourir des distances importantes afin de gagner un revenu à un lieu de travail temporaire dans le cadre d'activités de construction pour 2022 et les années d'imposition suivantes.

les années d'imposition suivantes. L'International Union of Bricklayers and Allied Craftworkers a été fondé en 1865. Il est devenu un syndicat international en 1881, à la suite de l'adhésion de sections locales représentant des travailleurs d' Hamilton et de Toronto , en Ontario , au Canada . L'International Union of Bricklayers and Allied Craftworkers représente des travailleurs spécialisés dans les métiers de la truelle de l'ensemble du Canada et des États-Unis, notamment des maçons en briques, en pierre, en marbre et en ciment, des plâtriers, des poseurs de carreaux, des travailleurs du terrazzo et de la mosaïque ainsi que des pointeurs-nettoyeurs-cacheurs.

