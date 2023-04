CAPE BRETON, NS, le 6 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., se trouvait à l'île du Cap-Breton pour parler des mesures du budget de 2023 visant à rendre la vie plus abordable et à mieux soutenir les travailleurs. Le ministre O'Regan et les secrétaires parlementaires Battiste et Kelloway ont visité les installations de l'Atlantic Canada Regional Council of Carpenters, Millwrights and Allied Workers à Sydney, où ils ont discuté avec les travailleurs des nouvelles mesures de soutien accru pour les gens de métier.

Le budget de 2023 propose d'instaurer un remboursement pour les articles d'épicerie, qui prévoit un allégement ciblé de l'inflation de 2,5 milliards de dollars pour 11 millions de personnes et de familles à revenu faible ou modeste. Cela se traduit par une aide financière supplémentaire pouvant atteindre 467 $ pour les couples avec deux enfants admissibles, 234 $ pour les personnes seules sans enfant et 225 $ pour les personnes âgées, en moyenne. Afin d'aider les Canadiens à garder plus d'enfants dans leurs poches, le gouvernement prend également des mesures pour sévir contre les frais indésirables et les prêts à conditions abusives, et réduire les coûts de transaction de cartes de crédit pour les petites entreprises.

Les crédits d'impôt constituent l'un des éléments dans lesquels le gouvernement injecte le plus de fonds à travers le budget de 2023. Afin d'aider les gens de métier à investir dans l'équipement dont ils ont besoin, le budget de 2023 propose de doubler, de 500 $ à 1 000 $, la déduction d'emploi maximale pour les dépenses d'outils des gens de métier. Cette modification entrerait en vigueur pour l'année d'imposition 2023. À la suite de consultations menées auprès des syndicats et d'autres intervenants, le budget annonce également des détails supplémentaires sur les conditions relatives à la main-d'œuvre sur les conditions relatives à la main-d'œuvre pour les crédits d'impôt à l'investissement dans les technologies propres et l'hydrogène propre. Afin d'être admissibles aux taux de crédit d'impôt les plus élevés, les entreprises doivent verser aux travailleurs une rémunération correspondant au salaire en vigueur. En outre, au moins 10 % des heures travaillées par les gens de métier doivent être effectuées par des apprentis inscrits dans les métiers désignés Sceau rouge.

Ces mesures et d'autres du budget de 2023 s'ajoutent aux initiatives existantes mises en place par le gouvernement du Canada pour mieux soutenir les travailleurs canadiens, comme la déduction pour la mobilité de la main-d'œuvre, qui donne aux gens de métier et aux apprentis admissibles de l'industrie de la construction une déduction d'impôt pouvant atteindre 4 000 $ par année pour les dépenses admissibles liées aux dépenses de réinstallation temporaire. Veiller à ce que les travailleurs soient rémunérés de façon juste et appuyer les apprentissages qui mèneront à des emplois bien rémunérés rendra la vie plus abordable pour les travailleurs canadiens et leur famille.

Le budget de 2023 constitue un plan budgétaire responsable qui permettra au Canada de maintenir le plus faible déficit et le plus faible ratio de la dette nette au PIB parmi les pays du G7. Il aidera à bâtir un Canada plus sécuritaire, plus durable et plus abordable pour tout le monde, d'un océan à l'autre.

« Nous instaurons de nouveaux crédits d'impôt pour stimuler l'industrie canadienne de l'énergie verte. Pour tirer pleinement parti de ces crédits, les entreprises doivent embaucher des travailleurs syndiqués ou payer le salaire prévu par le syndicat, et créer des programmes d'apprentissage. C'est ainsi que nous créons de bons emplois, que nous réduisons les émissions et que nous développons les énergies renouvelables. »

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

« Pour bien des Canadiens, l'inflation fait en sorte qu'il est difficile de joindre les deux bouts et de mettre de la nourriture dans leur assiette. Pour rendre la vie plus abordable, nous instaurons le nouveau remboursement pour les articles d'épicerie et proposons plus de soutien pour les travailleurs. C'est notre plan pour rendre la vie plus abordable et créer de bons emplois bien rémunérés. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria, Jaime Battiste

« Un mode vie abordable est en tête de liste des préoccupations de Cape Breton-Canso, et de tous les Canadiens, particulièrement lorsqu'on parle du panier d'épicerie. Le gouvernement prend des mesures rapides et ciblées pour remédier aux enjeux liés au coût de la vie, comme le nouveau remboursement pour les articles d'épicerie. Nous demeurons déterminés à aider les particuliers et les familles là où ils en ont le plus besoin. Et c'est ce que fera le budget de 2023. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, Mike Kelloway

« Les investissements continus du gouvernement en faveur du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, et la déduction pour outils ont appuyé notre objectif de faire croître, de former et de mettre sur pied une main-d'œuvre inclusive dans la région atlantique du Canada. L'exigence d'embaucher des apprentis au salaire courant comme critère d'admissibilité au crédit d'impôt soutiendra également notre objectif et aidera les travailleurs à terminer leur apprentissage plus rapidement et à combler les pénuries de main-d'œuvre dans notre industrie. »

- La secrétaire-trésorière exécutive de l'Atlantic Canada Regional Council of Carpenters, Millwrights and Allied Workers, Deb Romero

