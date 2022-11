ST. JOHN'S, NL, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a rencontré les représentants de Trades NL et de Ironworkers pour mettre en évidence les investissements pour les compétences et la formation dont les travailleurs ont besoin pour décrocher les emplois qu'ils souhaitent.

Nous vivons la plus importante transformation depuis la révolution industrielle : la transition énergétique. Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022, le gouvernement du Canada annonce qu'il va investir 250 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2023-2024, pour créer un nouveau volet de formation liée aux emplois durables du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, lancer le Centre de formation pour les emplois durables, et mettre sur pied le Secrétariat des emplois durables.

Le lancement du Centre de formation pour les emplois durables et la création du volet de formation liée aux emplois durables du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical profiteront directement à 35 000 travailleurs, plus particulièrement dans les métiers spécialisés, dans toutes les régions du pays.

Le monde est à la recherche d'énergie renouvelable et les investisseurs donnent la priorité aux autorités qui prennent au sérieux le changement climatique. Les travailleurs canadiens ouvriront la voie dans une économie carboneutre qui fonctionne pour tout le monde.

Citation

« Nous avons besoin de réduire nos émissions et de bâtir des éléments renouvelables, et ce sont les travailleurs qui le feront. Ce sont eux qui sont en charge. »

Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

« Nous sommes heureux de voir que l'Énoncé économique de l'automne présente des mesures qui soutiennent tout particulièrement les gens de métier -- un pas dans la bonne direction pour combattre le manque de main-d'œuvre, l'inflation et les besoins de perfectionnement professionnel. Nous nous engageons à collaborer avec le ministre O'Regan et son équipe pour faire en sorte que notre industrie bénéficie d'un soutien davantage axé sur les travailleurs et favoriser la création d'emplois au sein de la classe moyenne dans notre économie en évolution. Nous comprenons parfaitement à quel point il est vital d'investir dans nos travailleurs dès maintenant. Faire des investissements stratégiques dans les possibilités de travail chez nous, pour soutenir notre main-d'œuvre de haut calibre qui fera prospérer notre économie et la collectivité pour les générations à venir, constitue une priorité absolue pour Trades NL et nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre ces discussions. »

Tom Woodford, président de Trades NL et directeur commercial, Ironworkers local 764

Les faits en bref

Le point d'ancrage budgétaire du gouvernement fédéral, soit l'élimination des déficits liés à la COVID-19 et la réduction du ratio de la dette fédérale au PIB à moyen terme, demeure le même. Le ratio de la dette fédérale au PIB devrait reculer continuellement et suivre une trajectoire à la baisse plus prononcée que celle prévue dans le budget de 2022.

Le Centre de formation pour les emplois durables réunirait des travailleurs, des syndicats, des employeurs et des établissements de formation de partout au pays afin d'examiner les compétences de la population active actuelle, d'établir des prévisions concernant les exigences futures en matière de compétences et d'élaborer des programmes d'études, des microprogrammes menant à l'obtention d'un titre de compétences et de l'Apprentissage sur place pour aider 15 000 travailleurs à améliorer leurs compétences et à en acquérir de nouvelles en vue d'occuper un emploi dans une économie à faibles émissions de carbone.

Les projets financés dans le cadre du nouveau volet lié aux emplois durables du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical soutiendrait formation d'apprentis par les syndicats dans les métiers spécialisés. Les projets financés par l'intermédiaire de ce volet aideraient les syndicats à diriger l'élaboration de la formation axée sur les compétences vertes pour les gens de métiers. On s'attend à ce que 20 000 apprentis et compagnons profitent de cet investissement

Le Secrétariat des emplois durables fournirait renseignements les plus à jour sur les programmes fédéraux, le financement et les services offerts dans l'ensemble des ministères alors que le Canada travaille à bâtir une économie à faibles émissions de carbone offrant des possibilités à tous.

travaille à bâtir une économie à faibles émissions de carbone offrant des possibilités à tous. Les nouvelles mesures proposées dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022 comprennent ce qui suit :

1. Rendre la vie plus abordable

Éliminer les intérêts sur les prêts fédéraux aux étudiants et aux apprentis de façon permanente.

Créer une nouvelle Allocation canadienne pour les travailleurs trimestrielle pourvue de paiements anticipés automatiques afin de remettre plus d'argent plus rapidement dans les poches des travailleurs les moins bien payés.

Donner suite aux piliers clés du plan du gouvernement pour rendre le logement plus abordable, y compris la création d'un nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, le doublement du crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation et l'assurance que ceux qui procèdent à la revente précipitée de propriétés paient leur juste part.

Réduire les frais de transaction des cartes de crédit pour les petites entreprises.

2. Investir dans les emplois, la croissance et une économie qui fonctionne pour tous :

En lançant le nouveau Fonds de croissance du Canada , qui contribuera à attirer au Canada des milliards de dollars en investissements privés requis pour réduire les émissions du Canada , faire croître l'économie et créer de bons emplois;

, qui contribuera à attirer au des milliards de dollars en investissements privés requis pour réduire les émissions du , faire croître l'économie et créer de bons emplois; En instaurant des crédits d'impôt à l'investissement importants pour les technologies propres et l'hydrogène propre qui aideront à créer de bons emplois et à faire du Canada un chef de file de la transition vers la carboneutralité, et en favorisant des salaires plus élevés pour les travailleurs en offrant un niveau de crédit supérieur lorsque certaines exigences en matière de protection des travailleurs sont respectées;

un chef de file de la transition vers la carboneutralité, et en favorisant des salaires plus élevés pour les travailleurs en offrant un niveau de crédit supérieur lorsque certaines exigences en matière de protection des travailleurs sont respectées; En instaurant une nouvelle taxe sur les rachats d'actions par les sociétés publiques au Canada ;

; En mettant sur pied le Centre de formation pour les emplois durables et en investissant dans un nouveau volet lié aux emplois durables du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical afin de doter les travailleurs des compétences requises pour les bons emplois d'aujourd'hui et de demain.

