GATINEAU, QC, le 9 juin 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à faire respecter les droits de la personne et les normes internationales du travail. En collaborant avec ses homologues et les intervenants, le Canada peut élaborer des politiques fondées sur les meilleures pratiques adoptées dans le monde entier.

Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a conclu sa participation à la 110e session de la Conférence internationale du Travail à Genève, en Suisse. Le ministre a pris part à une série de rencontres bilatérales, notamment avec des représentants de l'Ukraine, de la Suède, de l'Allemagne, de l'Inde, de l'Indonésie, du Chili et de la Lituanie. Ces rencontres portaient sur des enjeux clés comme le travail forcé et l'exploitation des travailleurs dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, le renforcement des protections pour les travailleurs et l'amélioration de l'équité entre les sexes. Le ministre a également rencontré l'actuel directeur général, Guy Ryder, ainsi que le directeur général élu, Gilbert Houngbo. Ses discussions avec le premier portaient sur les répercussions de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur les travailleurs du monde entier. Avec le second, il a parlé du travail forcé et de la manière dont le Canada peut tirer parti du nouveau rôle qu'il entend jouer pour renforcer son partenariat avec l'Organisation internationale du Travail.

Le ministre a prononcé un discours à la Conférence internationale du Travail au nom du gouvernement du Canada pour souligner les domaines prioritaires du pays, comme l'équité salariale, la violence et le harcèlement au travail, et les approches visant à éradiquer le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement canadiennes.

Le travail forcé a été un thème commun tout au long de la conférence. Le ministre a d'ailleurs dirigé une discussion portant expressément sur cette question avec les pays partenaires et l'Organisation internationale du Travail. Au cours des deux dernières années, le gouvernement du Canada a mis en place plusieurs initiatives pour lutter contre l'exploitation des travailleurs dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, comme l'interdiction, en vertu du Tarif des douanes canadien, d'importer des biens produits en tout ou en partie par le travail forcé. Un code de conduite actualisé pour l'approvisionnement a également été élaboré afin de définir les attentes vis-à-vis des fournisseurs en matière de droits de la personne et des travailleurs. Le travail forcé est un problème complexe qui exige une grande collaboration entre les gouvernements, l'industrie et la société civile. Le gouvernement du Canada est déterminé à éliminer le travail forcé des chaînes d'approvisionnement canadiennes au moyen de la législation et à veiller à ce que les entreprises canadiennes exerçant des activités à l'étranger ne violent pas les droits de la personne.

Les délégués internationaux présents à la conférence ont reconnu l'incertitude mondiale persistante découlant de la guerre injustifiée en Ukraine déclarée par la Russie et de son impact sur les travailleurs du monde entier. Ils ont également discuté des meilleures pratiques pour soutenir les travailleurs et les industries alors que nos économies tentent de se relever de la pandémie de COVID-19.

La participation du ministre à la Conférence solidifie l'engagement du Canada en faveur d'une croissance inclusive et durable et du plein emploi productif, lesquels contribueront à la réalisation de l'objectif de développement durable 8 : Travail décent et croissance économique. Cet objectif inclut la protection des droits des travailleurs et la promotion d'environnements de travail sécuritaires pour tous les travailleurs.

Citation

« Les travailleurs sont le pilier de notre économie. Le Canada continuera d'apprendre des autres pays et de les soutenir dans l'élaboration des meilleures politiques pour protéger les travailleurs et améliorer leurs conditions de vie au pays et ailleurs dans le monde. »

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

