WASHINGTON, le 8 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a annoncé que le Canada sera un partenaire fondateur de l'initiative Multilateral Partnership for Organizing, Worker Empowerment, and Rights (M-POWER) (partenariat multilatéral pour la syndicalisation, l'autonomisation et les droits des travailleurs) et un membre de son comité directeur. M-POWER est une initiative mondiale menée par les États-Unis pour renforcer et soutenir les syndicats et d'autres organisations démocratiques de travailleurs.

Dans le cadre du lancement officiel de l'initiative, le ministre O'Regan a souligné le travail accompli par le Canada en lien avec le chapitre sur le travail de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), la mise en œuvre des dispositions sur le travail dans d'autres accords de libre-échange canadiens et nos engagements pris dans la Stratégie indo-pacifique et avec l'Organisation internationale du Travail (OIT) en vue de créer des environnements de travail justes, sûrs et équitables partout dans le monde.

Le Canada se réjouit du lancement de M-POWER comme plateforme pour continuer à défendre et à soutenir les travailleurs au pays et à l'étranger, et il demeure déterminé à faire progresser ce travail en :

ratifiant la Convention de l'OIT sur la violence et le harcèlement, 2019 (n o 190);

(n 190); favorisant le droit à la liberté d'association et à la négociation collective au pays grâce aux travaux en cours visant les travailleurs de remplacement et les travailleurs à la demande;

appliquant les chapitres sur le travail, en fournissant une aide technique et en faisant la promotion des droits du travail dans les accords commerciaux et les stratégies régionales du Canada par l'affectation de 20 millions de dollars à des projets relevant de l'ACEUM et de 25 millions de dollars pour ceux de la Stratégie indo-pacifique.

Après l'événement de lancement, le ministre rencontrera le secrétaire américain au Travail, Marty Walsh, pour discuter de la collaboration par le biais de M-POWER, dans le contexte de l'Organisation internationale du Travail, et des travaux en cours dans le cadre du chapitre sur le travail de l'ACEUM.

Le ministre rencontrera également la ministre du Travail de l'Argentine, Kelly Olmos, pour discuter de la collaboration par le biais de M-POWER, et la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, afin d'aborder divers sujets d'intérêt commun.

« Si nous voulons relever les grands défis de notre époque, les travailleurs doivent montrer la voie et tirer profit de leur succès. »

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

« La coordination de l'action mondiale en vue de favoriser la syndicalisation des travailleurs et de faire entendre leur voix est un élément clé de M-POWER. Des mouvements syndicaux solides et indépendants sont essentiels à la création de démocraties inclusives et dynamiques, c'est pourquoi la voix collective des travailleurs est cruciale pour définir les priorités de M-POWER. »

- Le secrétaire au Travail des États-Unis, Marty Walsh

Le Canada a ratifié neuf des dix conventions fondamentales de l'OIT et étudie des façons de ratifier dès que possible la nouvelle convention fondamentale, la Convention sur la santé et la sécurité au travail (n o 155). Le Canada a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration et l'adoption de la Convention (n o 190) sur la violence et le harcèlement de l'OIT, et il prévoit ratifier officiellement cette convention très bientôt.

a ratifié neuf des dix conventions fondamentales de l'OIT et étudie des façons de ratifier dès que possible la nouvelle convention fondamentale, la (n 155). a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration et l'adoption de la Convention (n 190) sur la violence et le harcèlement de l'OIT, et il prévoit ratifier officiellement cette convention très bientôt. Le gouvernement s'est engagé à déposer, d'ici la fin de 2023, un projet de loi visant à interdire le recours à des travailleurs de remplacement dans les milieux de travail sous réglementation fédérale pendant une grève ou un lock-out. Ainsi, tous les travailleurs des secteurs sous réglementation fédérale continueront de bénéficier d'un droit de grève significatif. Les consultations sont ouvertes jusqu'au 21 janvier 2023.

Le 1 er décembre 2022, les mesures législatives et la version finale du règlement visant à instaurer dix jours de congé de maladie payé sont entrées en vigueur. Le congé de maladie payé (congé payé pour raisons médicales) est un congé rémunéré d'un maximum de 10 jours par année prévu dans la partie III du Code canadien du travail . Ce congé avec protection de l'emploi est offert aux employés du secteur privé sous réglementation fédérale.

décembre 2022, les mesures législatives et la version finale du règlement visant à instaurer dix jours de congé de maladie payé sont entrées en vigueur. Le congé de maladie payé (congé payé pour raisons médicales) est un congé rémunéré d'un maximum de 10 jours par année prévu dans la partie III du . Ce congé avec protection de l'emploi est offert aux employés du secteur privé sous réglementation fédérale. Le gouvernement du Canada prend des mesures sur plusieurs autres plans pour améliorer les conditions de travail des travailleurs dans les milieux de travail sous réglementation fédérale. Le gouvernement a notamment : déposé un projet de loi contre le harcèlement et la violence (projet de loi C-65). Ce projet de loi et le Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail sont entrés en vigueur le 1 er janvier 2021; adopté la Loi sur l'équité salariale pour veiller à ce que les femmes et les hommes dans les milieux de travail sous réglementation fédérale reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale. La législation et le Règlement sur l'équité salariale sont entrés en vigueur le 31 août 2021. déposé un projet de règlement en vertu du Code canadien du travail pour veiller à ce que les produits menstruels soient traités comme d'autres produits de première nécessité dans les milieux de travail sous réglementation fédérale et soient offerts gratuitement aux employées.



