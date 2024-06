GATINEAU, QC, le 25 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à nommer en poste des candidats hautement qualifiés et capables de servir au mieux les intérêts des Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a annoncé que le mandat de quatre membres du Conseil canadien des relations industrielles est renouvelé :

Sylvie Guilbert - mandat renouvelé à titre de vice-présidente nommée à temps plein

- mandat renouvelé à titre de vice-présidente nommée à temps plein Roland Hackl - mandat renouvelé à titre de vice-président nommé à temps plein

- mandat renouvelé à titre de vice-président nommé à temps plein Daniel Thimineur - mandat renouvelé à titre de membre à temps plein représentant les employés

- mandat renouvelé à titre de membre à temps plein représentant les employés Lisa Addario - mandat renouvelé à titre de membre à temps plein représentant les employés

Une liste des membres dont le mandat a été renouvelé et leurs biographies sont disponibles.

« Les employeurs et les syndicats de toutes les régions du pays respectent le Conseil canadien des relations industrielles et lui font confiance. Il joue un rôle essentiel dans la stabilité de nos chaînes d'approvisionnement. Le renouvellement du mandat de Sylvie, de Roland, de Daniel et de Lisa permettra à ces derniers de bien servir le Conseil au cours des prochaines années. »

- Le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr.

Faits en bref

Le Conseil canadien des relations industrielles est un tribunal quasi judiciaire indépendant et représentatif. Il a pour mandat de favoriser l'établissement et le maintien de relations du travail harmonieuses dans les secteurs d'activités relevant de la compétence fédérale. Il est chargé d'interpréter et d'appliquer la partie I (Relations du travail) et certaines dispositions de la partie II (Santé et sécurité au travail) et de la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail . Le Conseil canadien des relations industrielles est également chargé d'interpréter et d'appliquer la partie II (Relations professionnelles) de la Loi sur le statut de l'artiste et de trancher les appels interjetés en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés .

Le Code canadien du travail prévoit que le Conseil canadien des relations industrielles doit être composé d'un président neutre, nommé à temps plein, d'au moins deux vice-présidents neutres, nommés à temps plein, et d'un maximum de six autres membres nommés à temps plein, représentant à nombre égal les employeurs et les employés. Des vice-présidents et des membres à temps partiel peuvent également être nommés pour siéger au Conseil.

