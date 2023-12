GATINEAU, QC, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à nommer en poste des candidats hautement qualifiés et capables de servir au mieux les intérêts des Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a annoncé la nomination d'Angela Talic et le renouvellement du mandat de Paul Moist au Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) en tant que membres représentant les employés.

Angela Talic travaille comme débardeuse dans le port de Vancouver depuis 1997. De 2012 à 2014, elle a été vice‑présidente de l'International Longshore and Warehouse Union (ILWU) Canada. À ce titre, elle a collaboré avec des employeurs sur des projets visant à modifier la culture du lieu de travail et a participé à une initiative tripartite visant à garantir la conformité du secteur des débardeurs avec le Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail. Au cours de cette période, elle a également représenté l'ILWU Canada au sein du Comité permanent des droits des femmes et du Comité permanent des droits de la personne de la Fédération du travail de la Colombie-Britannique. Mme Talic a obtenu une licence en droit à la Peter A. Allard School of Law de l'Université de la Colombie-Britannique en 2021 et a fait un stage dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail à Vancouver. Elle a été admise au barreau de la Colombie-Britannique en 2022 et a continué de pratiquer le droit du travail à temps partiel tout en travaillant à temps plein comme formatrice en débardage.

Paul Moist est président émérite du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le plus grand syndicat du Canada, où il a œuvré jusqu'à sa retraite en 2015. Il a travaillé pour le SCFP pendant 32 ans et a été membre du SCFP pendant 40 ans. Il est membre du Conseil d'administration de la Bruce Oake Foundation et du Conseil d'administration de Manitoba Hydro, et travaille comme bénévole chaque semaine à Action Cancer Manitoba. Il a précédemment occupé des postes tels que vice-président de la Société d'assurance publique du Manitoba et vice‑président du Congrès du travail du Canada. M. Moist a reçu de nombreux prix tout au long de sa carrière, notamment le prix Peter-Lougheed du Forum des politiques publiques pour sa contribution méritoire à l'élaboration des politiques publiques au Canada en 2015, et le prix Errol-Black du Centre canadien de politiques alternatives en 2021, en reconnaissance d'une vie entière consacrée à l'amélioration de la vie des travailleurs. Il est diplômé de l'Université du Manitoba, où il a reçu le Distinguished Alumni Award de la Faculté des arts en 2012, et il vit à Winnipeg.

Citation

« Les employeurs et les syndicats partout au pays respectent le Conseil canadien des relations industrielles et lui font confiance. Il est essentiel à la stabilité de nos chaînes d'approvisionnement. Au cours des prochaines années, la nomination d'Angela et le renouvellement du mandat de Paul seront un atout pour le Conseil. »

- Le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr.

Les faits en bref

Angela Talic sera membre à temps plein pour un mandat de trois ans, à compter du 3 janvier 2024. Paul Moist, qui siège au CCRI depuis 2016, continuera à œuvrer en tant que membre à temps partiel pour un mandat supplémentaire de trois ans, à compter du 21 décembre 2023.

sera membre à temps plein pour un mandat de trois ans, à compter du 3 janvier 2024. Paul Moist, qui siège au CCRI depuis 2016, continuera à œuvrer en tant que membre à temps partiel pour un mandat supplémentaire de trois ans, à compter du 21 décembre 2023. Le Conseil canadien des relations industrielles est un tribunal quasi judiciaire indépendant et représentatif. Il a pour mandat de favoriser l'établissement et le maintien de relations du travail harmonieuses dans les secteurs d'activités relevant de la compétence fédérale. Il est chargé d'interpréter et d'appliquer la partie I (Relations du travail) et certaines dispositions de la partie II (Santé et sécurité au travail) et de la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail. Le Conseil canadien des relations industrielles est également chargé d'interpréter et d'appliquer la partie II (Relations professionnelles) de la Loi sur le statut de l'artiste et de trancher les appels interjetés en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés.

canadien des relations industrielles est un tribunal quasi judiciaire indépendant et représentatif. Il a pour mandat de favoriser l'établissement et le maintien de relations du travail harmonieuses dans les secteurs d'activités relevant de la compétence fédérale. Il est chargé d'interpréter et d'appliquer la partie I (Relations du travail) et certaines dispositions de la partie II (Santé et sécurité au travail) et de la partie III (Normes du travail) du canadien des relations industrielles est également chargé d'interpréter et d'appliquer la partie II (Relations professionnelles) de la et de trancher les appels interjetés en vertu de la Le Code canadien du travail prévoit que le Conseil canadien des relations industrielles doit être composé d'un président neutre, nommé à temps plein, d'au moins deux vice-présidents neutres, nommés à temps plein, et d'un maximum de six autres membres nommés à temps plein, représentant à nombre égal les employeurs et les employés. Des vice-présidents et des membres à temps partiel peuvent également être nommés pour siéger au Conseil.

