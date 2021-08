OTTAWA, ON, le 10 août 2021 /CNW/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a conclu aujourd'hui une visite fructueuse à Washington, D.C., où il a rencontré le secrétaire du département de la Sécurité intérieure des États-Unis, Alejandro Mayorkas.

Donnant suite à leur première rencontre tenue en juin 2021, le ministre Mendicino et le secrétaire Mayorkas ont discuté de leur engagement continu à protéger l'intégrité de notre périmètre nord-américain commun et à gérer une frontière sécuritaire pour assurer les déplacements nécessaires tandis que les restrictions commencent à s'assouplir. Ils ont également discuté de questions d'intérêt commun et des priorités relativement à la coopération en matière de migration mondiale, y compris celles énoncées dans la Feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis-Canada, émise par le premier ministre Justin Trudeau et le président Joe Biden en février 2021.

Ils ont discuté de la possibilité de travailler ensemble sur des solutions aux enjeux liés à la migration mondiale et à la protection des réfugiés, plus particulièrement de se pencher sur les sources et les défis des déplacements forcés et de la migration irrégulière en Amérique centrale, d'investir dans la région pour y améliorer les systèmes de protection, et de promouvoir et développer des voies complémentaires telles que le parrainage communautaire et les programmes de mobilité de la main-d'œuvre. Ils ont aussi souligné le rôle central des voies de migration régulières, sûres et ordonnées, y compris les contributions des travailleurs temporaires à la croissance économique et la réponse aux besoins du marché du travail. Enfin, ils ont discuté de l'importance de la coopération dans les forums multilatéraux tels que la plateforme de soutien du Cadre global régional de protection et de solutions (MIRPS).

La rencontre du ministre démontre l'engagement permanent du Canada à collaborer avec les États-Unis sur les questions d'immigration, à fortifier notre solide relation dans les années à venir et à réaliser les priorités énoncées sur la Feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis-Canada. Pendant sa visite à Washington, le ministre Mendicino s'est également entretenu avec des responsables de la Migration Policy Institute pour discuter des défis que pose la migration irrégulière dans les Amériques, ainsi qu'avec des responsables de la Banque mondiale pour discuter du rôle de la migration dans le soutien de la reprise économique après la pandémie.



