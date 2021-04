D'ici la fin de 2021, 6 000 demandes d'aides familiaux seront traitées en priorité, dont 1 500 d'ici le 30 juin 2021

OTTAWA, ON, le 15 avril 2021 /CNW/ - Les aides familiaux de l'étranger jouent un rôle important en soutenant les familles canadiennes qui ne sont pas en mesure d'obtenir l'aide dont elles ont besoin pour un membre de la famille au Canada. La pandémie mondiale de COVID-19 a grandement perturbé la vie au Canada et dans le monde, notamment le traitement des demandes à Immigration, Refugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Nous reconnaissons que de nombreux aides familiaux qui travaillent au Canada attendent impatiemment de retrouver leurs proches et, pour que cela soit possible, leur demande doit être traitée.

Voilà pourquoi IRCC s'emploie à surmonter les obstacles liés à la pandémie qui ont entravé le traitement des demandes des aides familiaux et de leur famille en annonçant un plan de traitement pour 2021.

Dans le cadre de ce plan, IRCC :

traitera les demandes de résidence permanente d'au plus 6 000 aides familiaux qui ont terminé leurs heures d'expérience de travail au Canada , et celles des membres de leur famille immédiate, d'ici le 31 décembre 2021;

, et celles des membres de leur famille immédiate, d'ici le 31 décembre 2021; prendra au moins 1 500 décisions au premier niveau relativement aux demandes dans le cadre du Programme pilote des gardiens ou gardiennes d'enfants en milieu familial et du Programme pilote des aides familiaux à domicile d'ici le 30 juin 2021;

Accorder la priorité à ces décisions permettra de délivrer plus de permis de travail pour aide familial à ceux qui ont des offres d'emploi valides pour travailler auprès des familles au Canada .

. accroîtra la numérisation des demandes des aides familiaux;

s'assurera que les demandeurs reçoivent des lettres d'accusé de réception d'ici le 31 mai 2021.

La pandémie de COVID-19 a posé des défis de taille pour traiter les demandes, particulièrement les demandes papier. En raison de la capacité réduite, puis des fermetures de bureaux qui ont entraîné une augmentation du nombre d'employés travaillant à distance, IRCC n'a entré que le plus grand nombre possible de demandes reçues par la poste au cours de 2020 dans son système de gestion de cas. Par conséquent, une nouvelle politique d'intérêt public est établie afin qu'IRCC puisse traiter en 2021 les demandes qui avaient été reçues en 2020.

Le Programme pilote des gardiens ou gardiennes d'enfants en milieu familial et le Programme pilote des aides familiaux à domicile ont été lancés en 2019. Ils prévoient une transition claire du statut temporaire au statut permanent pour les aides familiaux ainsi que des permis de travail qui sont liés à une profession donnée au lieu d'être liés à un employeur donné. Ils offrent également la possibilité aux aides familiaux et à leur famille de s'installer au Canada à mesure qu'ils acquièrent de l'expérience de travail. L'intérêt suscité par ces programmes pilotes donne à penser qu'ils présentent des caractéristiques intéressantes pour les aides familiaux et les familles canadiennes qui ont besoin de soins à domicile pour un membre de la famille.

Citation

« La pandémie a perturbé la vie des gens au Canada et dans le monde, et les processus d'immigration au pays n'ont pas fait figure d'exceptions. Les aides familiaux immigrants, qui s'occupent de nos familles et nos aînés, sont souvent séparés de leur propre famille, et la pandémie a considérablement ralenti le traitement des demandes de résidence permanente, et les a ainsi séparés de leur famille plus longtemps que ce que nous aurions souhaité. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, nous remettons l'immigration des aides familiaux sur les rails et aidons ainsi les héros de première ligne à retrouver leurs proches. »

- L'honorable Marco E. L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

La nouvelle politique d'intérêt public entrera en vigueur le 3 mai 2021. Les demandeurs du Programme pilote des gardiens ou gardiennes d'enfants en milieu familial et du Programme pilote des aides familiaux à domicile en 2020 ne sont pas tenus de présenter une nouvelle demande.





En date du 3 mars 2021, des demandes pour environ 12 000 aides familiaux et membres de leur famille qui les accompagnent étaient en attente de traitement. Un tel nombre englobe les demandes dans le cadre du Programme pilote des gardiens ou gardiennes d'enfants en milieu familial et du Programme pilote des aides familiaux à domicile, mais aussi les cas des programmes destinés aux aides familiaux précédents que nous continuons de traiter.





En date du 8 avril 2021, environ 2 367 demandes ont été reçues pour le Programme pilote des gardiens ou gardiennes d'enfants en milieu familial, ce qui représente près de 86 % du nombre de demandes pouvant être acceptées pour 2021. Quant au Programme pilote des aides familiaux à domicile, environ 516 demandes ont été reçues, ce qui représente environ 19 % du nombre de demandes qui peuvent être acceptées en 2021.





Près de 2 900 aides familiaux et membres de leur famille sont devenus résidents permanents en 2020.





Les aides familiaux déjà au Canada pourraient également avoir la possibilité de présenter une demande de résidence permanente grâce à la voie d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs essentiels annoncée récemment.

