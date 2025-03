GATINEAU, QC, le 7 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à nommer des personnes hautement qualifiées pour servir les intérêts des Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon, a annoncé qu'à compter du 1er mai 2025, Maryse Tremblay occupera le poste de présidente du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) pour un mandat d'une durée de cinq ans. Mme Tremblay remplacera Ginette Brazeau, qui a été nommée au poste de présidente de la CCRI pour la première fois le 28 décembre 2014. Au cours des 11 dernières années, Mme Brazeau a dirigé l'organisation et l'a aidée à faire face à d'importants changements et à relever de grands défis découlant de l'évolution du rôle joué par le CCRI pendant cette période et de conflits de travail complexes. Elle demeurera présidente jusqu'à ce que Mme Tremblay entre en fonction.

Mme Tremblay est membre de l'Association du Barreau canadien, de l'American Bar Association ainsi que de l'Association canadienne des avocats d'employeurs. Pendant sa longue carrière, Mme Tremblay s'est surtout consacrée au droit du travail et de l'emploi dans le secteur fédéral. Sa pratique comprend la représentation et les conseils et est axée sur les relations de travail, la négociation collective et l'arbitrage de relations de travail.

La liste des membres et leur biographie sont disponibles sur le site Web du CCRI .

Le CCRI est un tribunal quasi judiciaire indépendant et représentatif. Il a pour mandat de favoriser l'établissement et le maintien de relations du travail harmonieuses dans les secteurs d'activités relevant de la compétence fédérale. Il est chargé d'interpréter et d'appliquer la partie I (Relations du travail) et certaines dispositions de la partie II (Santé et sécurité au travail) et de la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail. Le CCRI est également chargé d'interpréter et d'appliquer la partie II (Relations professionnelles) de la Loi sur le statut de l'artiste et de trancher les appels interjetés en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés.

« Je remercie de tout cœur Mme Brazeau du leadership et du dévouement dont elle a fait preuve au cours des 11 dernières années à titre de présidente du Conseil canadien des relations industrielles. Pendant son mandat, elle a su aborder adroitement d'innombrables situations complexes, avec intégrité et intelligence. La barre est haute pour sa successeure, mais je suis convaincu que les vastes connaissances et l'expérience approfondie de Mme Tremblay lui seront très utiles et qu'elle excellera dans ce rôle clé. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon

