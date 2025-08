Les demandes seront acceptées jusqu'au 23 octobre.

OTTAWA, ON, le 5 août 2025 /CNW/ - Emploi et Développement social Canada (EDSC) et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) se sont associés pour offrir un nouveau financement qu'ils ont appelé les Subventions Catalyseur « S'unir pour réussir 2025-2026 ».

Le gouvernement du Canada continue de mettre en œuvre le Programme national d'alimentation scolaire, ces fonds permettront de construire des programmes d'alimentation en milieu scolaire autour de recherches solides et des véritables besoins des collectivités. Établir de tels partenariats de recherche permettra de combler les principales lacunes dans les données et le savoir en lien avec les programmes d'alimentation en milieu scolaire au Canada. L'objectif consiste à créer un programme solide, basé sur des faits, afin d'améliorer la santé, d'accroître l'apprentissage et de faciliter l'accès à des aliments nutritifs à l'école. C'est ainsi que chaque génération recevra le soutien dont elle a besoin pour se réaliser pleinement.

EDSC investira jusqu'à un million de dollars pour faire progresser la coproduction de la recherche sur les effets des programmes d'alimentation en milieu scolaire au Canada. De plus, les IRSC investiront jusqu'à 300 000 $ pour aider les équipes de recherche à étudier tout particulièrement les effets des programmes d'alimentation en milieu scolaire dans les collectivités nordiques. Des subventions allant jusqu'à 150 000 $ sont offertes pour les deux sources de financement, pour une période maximale d'un an.

Grâce à ce financement d'EDSC, les équipes de recherche pourront :

cerner les lacunes les plus pressantes concernant les données et la recherche sur l'alimentation en milieu scolaire;

étudier l'incidence des programmes d'alimentation en milieu scolaire sur la santé et le bien-être des enfants, en particulier ceux qui font face à des obstacles;

analyser la manière dont les programmes d'alimentation en milieu scolaire sont offerts et régis dans différents contextes et administrations, et s'ils le sont conformément à la Politique nationale d'alimentation scolaire .

Les demandes de subvention seront acceptées jusqu'au jeudi 23 octobre 2025. Les organisations choisies seront annoncées d'ici le printemps 2026.

Pour obtenir des renseignements détaillés sur l'admissibilité et la façon de présenter une demande pour les deux offres de financement, consultez la page sur les offres de financement des IRSC sur RechercheNet .

Citations

« Pour avoir une réelle incidence, un programme national d'alimentation scolaire doit être géré suivant les données recueillies, la rétroaction de la communauté et des résultats vérifiables. Cette recherche guidera les décisions qui nous permettront de veiller à la santé et à la réussite de tous les enfants et jeunes au Canada. »

-- La secrétaire d'État à l'Enfance et à la Jeunesse, l'honorable Anna Gainey

« Investir dans la santé des Canadiens fait partie de la raison d'être des Instituts de recherche en santé du Canada. Notre partenariat avec Emploi et Développement social Canada nous permet de financer davantage de subventions dans un domaine où les besoins sont grands et de susciter des partenariats et des collaborations à l'appui de la recherche sur les retombées du Programme national d'alimentation scolaire. Les IRSC ont hâte de recevoir et d'examiner les demandes. »

- Le président des Instituts de recherche en santé du Canada, le Dr Paul Hébert

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit un milliard de dollars sur cinq ans pour mettre en œuvre un programme national d'alimentation scolaire, en collaboration avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones. Cet investissement vient améliorer et élargir la portée des programmes d'alimentation en milieu scolaire au Canada; c'est un soutien réel aux enfants et aux familles. Le 10 mars 2025, tous les territoires et provinces avaient signé des ententes bilatérales avec le Canada à cet égard.

Le Programme national d'alimentation scolaire est administré par trois ministères fédéraux : Emploi et Développement social Canada, Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada .

. Les IRSC font partie du portefeuille de la Santé et aident la ministre de la Santé à maintenir et à améliorer la santé des Canadiens. Au nombre de 13, les IRSC offrent leadership et soutien aux chercheurs et stagiaires en santé dans tout le Canada.

Ce financement est géré par l'Unité des stratégies de mobilisation des connaissances des IRSC, en accord avec la Stratégie de recherche axée sur le patient du Canada, et en partenariat avec EDSC, le Centre pour la recherche sur la préparation en cas de pandémie et d'urgence sanitaire, l'Institut des services et des politiques de la santé et l'Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies et l'Institut de la santé publique et des populations.

Liens connexes

