Aujourd'hui, la population canadienne rend hommage à Lincoln Alexander qui a milité pour l'égalité des personnes noires au pays

OTTAWA, ON, le 21 janv. 2022 /CNW/ - En cette Journée Lincoln Alexander, nous honorons la mémoire et soulignons l'importante contribution du premier Canadien noir à avoir occupé les fonctions de député, de ministre et de lieutenant-gouverneur de l'Ontario.

L'honorable Lincoln MacCauley Alexander a consacré sa vie entière au service des autres, devenant un ardent défenseur de l'égalité des personnes noires au Canada et œuvrant à l'avancement de l'éducation, des relations interraciales et des problèmes vécus par les jeunes.

Véritable pionnier, il a fait tomber les barrières pour que le Canada devienne un endroit encore meilleur pour tout le monde. Son travail acharné en ce sens a contribué à former le pays diversifié et inclusif que nous connaissons aujourd'hui. Il a fait preuve d'un engagement indéfectible à servir sa communauté et son pays, ce qui a profité à l'ensemble de la population canadienne.

En février, nous célébrons le Mois de l'histoire des Noirs. Le thème de cette année est « En février et en tout temps : Célébrons l'histoire des communautés noires aujourd'hui et tous les jours ». Ce thème nous rappelle l'importance de souligner la formidable contribution des personnes noires au Canada - comme Lincoln Alexander - et de leurs communautés, tout au long de l'année.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, j'invite la population canadienne, aux quatre coins du pays, à en apprendre plus au sujet des remarquables réalisations de cet homme qui nous a mis au défi de bâtir un Canada meilleur.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Arevig Afarian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias: Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]