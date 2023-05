GATINEAU, QC, le 31 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada réaffirme son engagement à soutenir l'inclusion et le respect de la diversité dans ses efforts mondiaux, en reconnaissant qu'il s'agit d'une voie éprouvée pour favoriser des sociétés pacifiques et prospères qui respectent les droits de la personne.

Aujourd'hui, le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Ahmed Hussen, participe à la deuxième session de l'Instance permanente sur les personnes d'ascendance africaine des Nations Unies. La séance de cette année a pour thème général « Faire du rêve une réalité : une déclaration des Nations Unies pour la promotion, la protection et le plein respect des droits des personnes d'ascendance africaine ».

Dans son allocution lors de l'événement, le ministre Hussen a souligné que la reconnaissance de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies a servi de catalyseur, et continue de le faire, à l'élaboration par le Canada d'initiatives durables axées sur le bien-être des personnes et des communautés noires partout au pays. Le gouvernement du Canada s'est engagé à ce que les personnes noires aient la possibilité de se faire entendre, d'exprimer leurs points de vue et soient au cœur des efforts liés à ces initiatives.

Le ministre Hussen a aussi réaffirmé l'engagement inébranlable du Canada à lutter contre le racisme et la discrimination à l'endroit des Noirs sous toutes leurs formes, notamment dans le cadre de la stratégie canadienne de lutte contre le racisme, et à éliminer les obstacles systémiques dans notre société.

La deuxième session réunira des militants des droits de l'homme d'ascendance africaine, les États membres, les organismes et les organes spécialisés des Nations Unies, des institutions nationales des droits de la personne, des représentants de la société civile et d'autres parties prenantes concernées pour quatre jours de discussions thématiques et d'autres événements spéciaux.

Reconnaissant qu'une seule décennie ne suffira pas à accomplir tout ce travail, le Canada continue de soutenir activement l'Instance permanente sur les personnes d'ascendance africaine, qui constitue une plateforme sur laquelle s'appuyer pour faire avancer les principes de justice, de reconnaissance et de développement, et pour améliorer la sécurité, la qualité de vie et les moyens de subsistance des personnes d'ascendance africaine au Canada et partout dans le monde.

« La diversité est un fait, mais l'inclusion est un choix. Dans l'esprit de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine et de ses principes, le gouvernement du Canada est déterminé à remédier aux inégalités sociales et économiques sous-jacentes auxquelles sont confrontées les personnes d'ascendance africaine. C'est un engagement qui est démontré par la façon dont le gouvernement continue d'appuyer l'Instance permanente sur les personnes d'ascendance africaine. Nous continuerons de nous appuyer sur les progrès que nous avons marqués pour créer un Canada plus inclusif et plus équitable où la diversité est respectée et où personne n'est laissé pour compte. »

- Le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Ahmed Hussen

La première session de l'Instance permanente sur les personnes d'ascendance africaine des Nations Unies a eu lieu au Palais des Nations, à Genève, en Suisse, du 5 au 8 décembre 2022. Cette session a permis de fixer les objectifs quant aux travaux futurs de l'Instance.

La deuxième session de l'Instance permanente sur les personnes d'ascendance africaine aura lieu à New York , aux États-Unis, du 30 mai au 2 juin 2023. Les sessions annuelles alterneront ainsi entre Genève et New York .

En août 2021, l'Assemblée générale a adopté la résolution 75/314, dans laquelle elle a formellement créé l'Instance permanente des personnes d'ascendance africaine en tant que « mécanisme de consultation pour les personnes d'ascendance africaine et les autres parties prenantes qui œuvrera à l'amélioration de la sécurité, de la qualité de vie et des moyens de subsistance des personnes d'ascendance africaine ».

L'Instance permanente agit comme organe consultatif du Conseil des droits de l'homme, en phase avec le programme d'activités entourant la mise en œuvre de la Décennie internationale pour les personnes d'ascendance africaine et en coordination avec les mécanismes onusiens existants qui favorisent la lutte contre le racisme à l'endroit des personnes d'ascendance africaine.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Ahmed Hussen a notamment pour mandat de coopérer avec des collègues de tous les échelons du gouvernement afin de maintenir l'esprit de collaboration de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies. Il s'agit d'élaborer des politiques et des projets qui s'attaquent à la discrimination et aux préjugés inconscients dans les institutions publiques et privées, y compris le racisme envers les Noirs.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Ahmed Hussen a notamment pour mandat de coopérer avec des collègues de tous les échelons du gouvernement afin de maintenir l'esprit de collaboration de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies. Il s'agit d'élaborer des politiques et des projets qui s'attaquent à la discrimination et aux préjugés inconscients dans les institutions publiques et privées, y compris le racisme envers les Noirs. En janvier 2018, le premier ministre a annoncé que le Canada reconnaissait officiellement la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine proclamée par les Nations Unies.

reconnaissait officiellement la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine proclamée par les Nations Unies. En reconnaissance de cette décennie, le gouvernement du Canada a créé l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada . Depuis 2019, plus 175 millions de dollars ont été consacrés à cette initiative afin de célébrer les communautés noires dynamiques au Canada ainsi que de partager les connaissances et de renforcer les capacités au sein de celles-ci. Plus récemment, le budget de 2023 prévoyait 25 millions de dollars supplémentaires pour 2024-2025, ce qui prolonge le programme d'une année supplémentaire et porte l'engagement total à 200 millions de dollars.

En reconnaissance de cette décennie, le gouvernement du Canada a créé l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada. Depuis 2019, plus 175 millions de dollars ont été consacrés à cette initiative afin de célébrer les communautés noires dynamiques au Canada ainsi que de partager les connaissances et de renforcer les capacités au sein de celles-ci. Plus récemment, le budget de 2023 prévoyait 25 millions de dollars supplémentaires pour 2024-2025, ce qui prolonge le programme d'une année supplémentaire et porte l'engagement total à 200 millions de dollars. Le gouvernement a aussi créé le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, doté de 265 millions de dollars, ainsi que le Fonds de dotation philanthropique dirigé par des Noirs, doté de 200 millions de dollars. Ces deux initiatives portent sur le développement social et l'autonomisation économique des communautés noires partout au Canada.

