Le ministre Hodgson donne un coup d'accélérateur au secteur minier du Canada

YELLOWKNIFE, NT, le 26 juin 2026 /CNW/ - Le Canada a les ressources dont le monde a besoin et agit avec célérité pour libérer le plein potentiel de ses minéraux critiques en mettant sur pied rapidement et de façon responsable de grands projets qui permettront de bâtir un avenir sûr et prospère. Dans un monde marqué par l'incertitude où la concurrence s'intensifie, le Canada est prêt à montrer la voie à suivre en tant que fournisseur stable et fiable de ressources minérales nécessaires dans les domaines de l'énergie propre, de la fabrication et de la défense.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé aujourd'hui des investissements pouvant atteindre 73 millions de dollars pour la réalisation de 12 projets au Canada qui permettront de faire progresser le secteur minier canadien et de mettre en place les infrastructures nécessaires pour acheminer les minéraux critiques canadiens jusqu'aux marchés mondiaux. Ces investissements se déclinent comme suit :

jusqu'à 51,57 millions de dollars du Fonds du premier et du dernier kilomètre pour cinq projets visant à faire progresser la production de minéraux critiques et les chaînes d'approvisionnement connexes;

pour cinq projets visant à faire progresser la production de minéraux critiques et les chaînes d'approvisionnement connexes; 19,6 millions de dollars du Programme d'innovation énergétique pour cinq projets qui permettront de développer des technologies d'énergie propre et de décarbonation industrielle qui renforceront la compétitivité économique et climatique du Canada;

pour cinq projets qui permettront de développer des technologies d'énergie propre et de décarbonation industrielle qui renforceront la compétitivité économique et climatique du Canada; près de 2 millions de dollars du programme des Partenariats pour les ressources naturelles autochtones pour le projet du gouvernement central Tahltan de développer conjointement et d'évaluer les grands projets de mise en valeur des ressources minérales ainsi que de participer aux prises de décision les concernant.

Ensemble, ces projets montrent comment le Canada parvient à libérer son plein potentiel en recourant à l'innovation propre, à des partenariats avec les peuples autochtones et à des infrastructures stratégiques qui permettent d'acheminer les ressources jusqu'aux marchés mondiaux et favorisent la diversification des échanges commerciaux. Dans le Nord, ces investissements contribuent à renforcer les possibilités économiques, la sécurité et la prospérité à long terme, tout en faisant progresser la souveraineté canadienne dans une région qui gagne en importance sur le plan stratégique. En agissant dès maintenant, le Canada bâtit le secteur minier le plus solide et le plus durable au monde.

Citation

« Le Canada est prêt à bâtir. En investissant dans l'innovation propre, des infrastructures essentielles et de solides partenariats avec les Autochtones, nous exploitons pleinement notre potentiel et faisons avancer de grands projets plus sûrement et plus rapidement. Ces investissements créeront de bons emplois, apporteront une prospérité durable à la population canadienne et permettront à notre pays de s'imposer comme fournisseur de choix de minéraux critiques - des ressources dont dépend le monde entier. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits en bref

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques vise à favoriser la mise en valeur des minéraux critiques et le développement des chaînes de valeur connexes. L'approche actuelle du Canada dans la filière des minéraux critiques consiste principalement à promouvoir la production et la transformation intérieures de ces minéraux dans des domaines stratégiques; à protéger la souveraineté et la résilience économique du Canada par la préservation des chaînes de valeur des minéraux critiques; et à mettre en place des partenariats avec les communautés autochtones, les provinces, les territoires, des intervenants intérieurs et des alliés internationaux pour la mise en valeur des minéraux critiques.

Dans la foulée du succès du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques, le Fonds du premier et du dernier kilomètre (FPDK) bénéficie d'un financement fédéral de 1,5 milliard de dollars, comme annoncé dans le budget de 2025. Le FPDK soutient la mise en place d'infrastructures qui permettront d'exploiter et de stimuler la production de nouvelles mines ainsi que de favoriser la croissance économique, en donnant la priorité aux projets qui acheminent les ressources canadiennes vers des clients au pays et à l'étranger. Comme les gisements de minéraux critiques et les projets d'infrastructures essentielles au Canada sont pour la plupart situés sur des territoires autochtones, le FPDK offre des aides financières particulières pour favoriser le leadership, la mobilisation et la participation des Autochtones à tous les maillons de la chaîne de valeur minière.

Le Programme d'innovation énergétique (PIE) fait progresser des technologies d'énergie propre qui aident le Canada à maintenir un système énergétique compétitif, fiable et abordable tout en effectuant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Dans le cadre de l'appel à propositions pour des projets de démonstration de décarbonisation minière, le PIE investit dans des technologies qui réduisent les émissions et améliorent l'efficacité énergétique dans le secteur minier canadien.

Le programme des Partenariats pour les ressources naturelles autochtones vise à accroître la participation économique des communautés et organisations autochtones dans le développement de projets de ressources naturelles.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]