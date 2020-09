Jean Giguère se distingue par sa longue et riche carrière dans le secteur culturel canadien. Membre fondatrice de la Fête de la culture, elle est l'ancienne vice-présidente du conseil d'administration national de ce rendez-vous ainsi que la fondatrice et l'ancienne présidente du volet manitobain. En 2009, elle a été nommée directrice de Business for the Arts. Elle a été élue au conseil d'administration du prestigieux Royal Winnipeg Ballet, assurant la présidence de cette entreprise pendant cinq ans avant d'en être nommée présidente émérite. Elle est membre du conseil consultatif du Royal Manitoba Theatre Centre, membre fondatrice des Winnipeg Theatre Awards et membre de son conseil consultatif. M me Giguère a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la Reine pour sa contribution exceptionnelle à la vie artistique au Canada et elle a reçu le Prix Ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts de la scène en 2014. Elle est membre de l'Ordre du Canada et, depuis décembre 2013, elle est membre du conseil d'administration du Musée canadien de l'histoire.

Le Musée canadien de l'histoire, qui gère également le Musée canadien de la guerre et le Musée virtuel de la Nouvelle-France, est le musée national de l'histoire humaine au Canada. Ensemble, ces musées servent de centres de recherche et d'information publique sur l'histoire du Canada. Leur rôle principal est d'accroître la connaissance et la compréhension des Canadiens et Canadiennes à l'égard d'évènements, d'expériences, de personnes et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadiennes.

« Le Musée canadien de l'histoire joue un rôle essentiel dans la protection du patrimoine canadien. Compte tenu de son expérience et de ses contributions importantes à la vie culturelle canadienne, je suis convaincu que Mme Giguère dirigera le conseil d'administration avec brio. Je tiens également à remercier Jim Fleck pour ses années de service exceptionnel au sein du conseil d'administration. En tant que président, M. Fleck a supervisé plusieurs initiatives importantes, telles que la revitalisation de la salle de l'Histoire canadienne et les récentes mesures visant à préparer le musée aux difficultés liées à la pandémie de COVID-19. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Les musées nationaux sont régis par la Loi sur les musées, qui est entrée en vigueur en 1990. Conformément à la Loi, les présidents sont nommés par le ministre avec l'approbation du gouverneur en conseil.

En 2016, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle approche à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche respecte le principe de la diversité et repose sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle aboutit à la recommandation de candidats compétents qui sont représentatifs de la diversité canadienne.

À mesure qu'elles se présentent, les possibilités de nomination au sein du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site Web des nominations approuvées par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent soumettre une demande en ligne.

