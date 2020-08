Le gouvernement du Canada annonce la nomination d'Isha Khan au poste de directrice générale du Musée canadien pour les droits de la personne

GATINEAU, QC, le 10 août 2020 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Isha Khan au poste de directrice générale du Musée canadien pour les droits de la personne pour un mandat de cinq ans. Son entrée en fonction est le 17 août. Cette nomination est l'aboutissement d'un processus de sélection entamé il y a plusieurs mois.

Originaire de Winnipeg, Mme Khan, avocate en droits de la personne, a consacré sa carrière à défendre l'inclusion et l'égalité. Expérimentée dans les secteurs privé, public et sans but lucratif, l'avocate s'est forgé la réputation de dirigeante empathique prônant la collaboration. Pendant presque une décennie, elle a dirigé l'avancement des droits de la personne au Manitoba à titre de directrice générale et conseillère juridique principale de la Commission des droits de la personne du Manitoba. Ce faisant, elle a sensibilisé le public aux droits de la personne, fait la promotion du changement systémique et milité contre la discrimination et le harcèlement. Elle est présidente du conseil d'administration de Winnipeg Centraide et membre du comité sur l'équité de la Société du Barreau du Manitoba. Par le passé, elle a présidé le Manitoba Council of Administrative Tribunals et le tribunal de révision du Régime de pensions du Canada en ce qui a trait aux prestations d'invalidité.

Inauguré en septembre 2014, le Musée canadien pour les droits de la personne se trouve à Winnipeg. Cette société d'État fait partie du portefeuille du Patrimoine canadien.



Citations

« La feuille de route d'Isha Khan fait état d'un engagement et d'un dévouement marqués envers les droits de la personne, des qualités qui font d'elle une candidate hautement qualifiée pour occuper le poste de directrice générale du Musée canadien pour les droits de la personne. C'est le premier musée entièrement dédié à l'évolution, à la promotion et à l'avenir des droits de la personne. Je suis particulièrement ravi, car elle est la première femme à être nommée à ce poste à titre non intérimaire. Je sais que Mme Khan saura veiller à l'application des normes les plus élevées en matière d'inclusion, de conscience sociale et de respect au sein de l'institution. J'ai confiance qu'elle s'emploiera à soutenir le Musée et son personnel dévoué et qu'elle saura honorer sa mission première, c'est-à-dire accroître la compréhension du public au regard des droits de la personne, promouvoir le respect d'autrui et encourager la réflexion et le dialogue. »

− L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Le conseil d'administration salue cette nomination. C'est une étape cruciale pour rétablir la confiance envers l'engagement du Musée en faveur des droits de la personne, tant interne qu'externe. Isha Khan a l'expérience et les connaissances nécessaires pour faire avancer le Musée dans le difficile processus d'autoréflexion et de changement constructif que nous avons déjà commencé. En travaillant en étroite collaboration avec le conseil d'administration, elle veillera à ce que cet important musée national illustre les normes les plus élevées en matière d'inclusion, de diversité et de respect. »

− Mme Pauline Rafferty, présidente du conseil d'administration, Musée canadien pour les droits de la personne

Les faits en bref

En 2016, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle approche à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche respecte le principe de la diversité et repose sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle aboutit à la recommandation de candidats compétents qui sont représentatifs de la diversité canadienne.

À mesure qu'elles se présentent, les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site Web des nominations approuvées par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent soumettre une demande en ligne.

Les musées nationaux sont des organismes indépendants qui font partie du portefeuille du Patrimoine canadien. Ils sont assujettis à la Loi sur les musées de 1990.



