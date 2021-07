Le gouvernement du Canada finance des travaux de modernisation à la salle de spectacles Lisa LeBlanc de Rogersville

ROGERSVILLE, NB, le 23 juill. 2021 /CNW/ - Les arts de la scène permettent de susciter un sentiment d'appartenance à une communauté, ce qui est d'autant plus important au moment où nous retrouvons une vie sociale après des mois de confinement. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada est fier de soutenir la scène culturelle florissante de Rogersville et la salle de spectacles Lisa LeBlanc.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé l'octroi de 249 261 dollars à la Société culturelle de la grande région de Rogersville, un organisme qui aide à soutenir les artistes et artisans du comté de Northumberland et à promouvoir la culture et l'art professionnel de la communauté acadienne au Nouveau-Brunswick et à l'étranger.

L'investissement provenant du Fonds du Canada pour les espaces culturels permettra à l'organisme d'offrir une programmation plus variée mettant en vedette des artistes professionnels de divers genres dans une salle de spectacles qui satisfait aux normes techniques les plus récentes pour les théâtres de cette taille. Grâce à l'acquisition d'un nouvel équipement de sonorisation et d'éclairage, de rideaux de scène et de panneaux acoustiques, la salle de spectacles polyvalente de 350 places pourra mieux mettre en valeur le talent des artistes et faire vivre au public une expérience des plus riches.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick fournit également 143 000 dollars pour l'achat de cet équipement spécialisé.

Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer les secteurs culturels et créatifs alors que ceux-ci amorcent leur reprise à la suite de la pandémie et que les Canadiens et Canadiennes se retrouvent à nouveau tous ensemble. Le financement annoncé aujourd'hui, ainsi que les 1,9 milliard de dollars réservés aux organismes artistiques, culturels, patrimoniaux et sportifs dans le Budget 2021, contribuera à assurer la vigueur et le dynamisme de la communauté artistique canadienne pour les années à venir.

Citations

« Le gouvernement du Canada a à coeur de soutenir les secteurs culturels et créatifs du Canada. À cette fin, nous sommes heureux de financer la Société culturelle de la grande région de Rogersville, un organisme qui s'efforce de bonifier l'expérience de spectacle pour le public et les artistes du Nouveau-Brunswick, et de promouvoir cette dynamique communauté. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis très heureux que notre gouvernement ait investi 249 261 dollars dans ce fantastique projet de salle de spectacles Lisa LeBlanc. Grâce à ce financement supplémentaire pour l'acquisition d'équipement de sonorisation et d'éclairage, de rideaux de scène et de panneaux acoustiques, Rogersville et ses environs seront en mesure de fournir aux artistes et créateurs le matériel dont ils ont besoin pour offrir une prestation ou une production de qualité professionnelle. Nous avons un patrimoine culturel si riche et diversifié dans notre région : acadien, autochtone, écossais et irlandais, sans compter notre population toujours croissante de nouveaux arrivants. J'ai hâte de voir toutes les façons originales et créatives dont les gens de toute la région utiliseront ce formidable nouvel espace. »

-- Pat Finnigan, député de Miramichi-Grand Lake

« La province du Nouveau-Brunswick, par l'entremise de la Société de développement régional, est heureuse d'avoir été l'un des partenaires du projet de la salle Lisa LeBlanc. Ce projet sera bénéfique pour la santé et le bien-être des résidents de Rogersville et des communautés environnantes pendant de nombreuses années. »

-- L'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et des Changements climatiques et ministre responsable de la Société de développement régional, gouvernement du Nouveau-Brunswick

« Ceci a été un effort collectif de la part de la communauté. Nous avons attendu bien des années pour que ceci se concrétise (salle de spectacles Lisa LeBlanc) et avec cette belle nouvelle que nous annonce le gouvernement fédéral, nous pourrons équiper cette salle. Un merci à tous ceux et celles qui ont participé d'une manière ou d'une autre pour que ceci devienne réalité. »

- Jocelyne Bourque, présidente, Société culturelle de la grande région de Rogersville

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels (FCEC) fournit des subventions et des contributions pour des projets d'infrastructures artistiques, culturelles et patrimoniales un peu partout au pays. Il finance des projets de rénovation et de construction, l'acquisition d'équipements spécialisés et la réalisation d'études de faisabilité portant sur des espaces culturels.

Depuis son lancement en 2001, le FCEC a appuyé plus de 1 000 projets, notamment la rénovation et la construction d'espaces réservés aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques, aux collections muséales, aux expositions patrimoniales et aux centres créatifs. L'objectif du Fonds est de permettre aux Canadiens et Canadiennes de toutes les régions, y compris les communautés mal desservies, d'avoir accès à des espaces artistiques et patrimoniaux nouveaux ou améliorés dans leurs communautés.

La Société culturelle de la grande région de Rogersville est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat de favoriser le développement et l'épanouissement des artistes et artisans de l'ensemble de la région, d'assurer un arrimage entre les activités artistiques et culturelles nouvelles et existantes de l'endroit, et de contribuer à la diffusion et à la promotion de la culture et de l'art professionnel des Acadiens et Acadiennes.

Liens connexes

SOURCE Patrimoine canadien

Liens connexes

